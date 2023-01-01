Каждый день. Где угодно. Сумка Adventura TLZ всегда наготове, куда бы вы ни отправились. Защитная компактная сумка TLZ идеально подходит для однодневной поездки или путешествия. Такая сумка очень удобна для фотографа, снимающего время от времени.