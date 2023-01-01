Сумка Lowepro Adventura TLZ 20 II, черная
Код товара : УТ-00067636
Артикул : LP36868-0WW
1 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.240
Описание
Каждый день. Где угодно. Сумка Adventura TLZ всегда наготове, куда бы вы ни отправились. Защитная компактная сумка TLZ идеально подходит для однодневной поездки или путешествия. Такая сумка очень удобна для фотографа, снимающего время от времени.
- Для путешествий с беззеркальной камерой, аксессуарами
- Прочная резиновая накладка в основании для защиты от ударов
- Кармашек для карт памяти и боковые карманы для аксессуаров
- Ручка для переноски, плечевой ремень, петля для поясного ремня