Сумка Lowepro Adventura SH110 II, черный
Код товара : УТ-00067634
Артикул : LP36865-0WW
2 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.240
Описание
Каждый день. Где угодно. Сумка Adventura всегда наготове, куда бы вы ни отправились. Защитная компактная сумка для камеры идеально подходит для однодневной поездки или путешествия. Такая сумка очень удобна для фотографа, снимающего время от времени или любителя снимать видео.
- Предназначен для небольших видеокамер и экшен-камер
- Передвижные перегородки для оптимального размещения
- Прочная резиновая накладка в основании сумки защищает от ударов
- Удобная ручка, мягкий плечевой ремень, петля для поясного ремня
- Карман для аксессуаров на молнии под защитным клапаном крышки