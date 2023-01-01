Сумка Lowepro Adventura SH100 II, черная
Код товара : УТ-00067638
Артикул : LP36866-0WW*
2 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год.
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.2 кг
Вес (брутто), г
0.240
Материал
синтетические материалы
Описание
Сумка Adventura II всегда готова выезду на видео- или фотосъемки: компактный современный дизайн обеспечит защиту и удобство пользования. SH 100 II подходит для беззеркальных камер и компактных суперзумов. Предусмотрен внутренний кармашек для карт памяти, а также 2 внешних кармана по бокам. Сумка оснащена удобной широкой ручкой и съемным плечевым ремнем. Ее также можно носить на поясе.