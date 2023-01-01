Сумка Adventura II всегда готова выезду на видео- или фотосъемки: компактный современный дизайн обеспечит защиту и удобство пользования. SH 100 II подходит для беззеркальных камер и компактных суперзумов. Предусмотрен внутренний кармашек для карт памяти, а также 2 внешних кармана по бокам. Сумка оснащена удобной широкой ручкой и съемным плечевым ремнем. Ее также можно носить на поясе.