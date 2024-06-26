Фотоаппарат моментальной печати Lomography Lomo’Instant Wide Glass
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Характеристики
Описание
Lomo’Instant Wide Glass – обновленная версия камеры Lomo’Instant Wide, теперь с резкой мультипросветленной оптикой из минерального стекла и с возможностью фокусироваться с расстояния всего 0.3 м. Камера использует кассеты Fujifilm Instax Wide с большой площадью кадра. Она обеспечивает владельцу гораздо большую свободу творчества в сравнении с оригинальными аналоговыми фотоаппаратами Fujifilm Instax Wide: здесь есть режим съемки с длительной выдержкой (bulb), разъем PC Sync для синхронизации со внешними вспышками (включая студийные), режим мультиэкспозиции, режим фиксированной выдержки (1/30 с), а также большое количество интересных аксессуаров, в числе которых пульт дистанционного спуска, совмещенный с крышкой объектива.
Особенности камеры
- Резкий стеклянный объектив с многослойным просветлением.
- Фокусировка с расстояния всего 0.3 метра для съемки крупным планом.
- Широкий кадр: карточки Instax Wide в два раза больше по размеру, а стоят примерно столько же, что и Instax Mini.
- Программный автоматический режим экспозиции: просто нажимайте кнопку, камера выставит параметры самостоятельно. Используйте экспокоррекцию, чтобы сделать снимок светлее или темнее.
- Длительная ручная выдержка (bulb, до 30 с) позволяет снимать ночью и рисовать изображения светом фонарика (используйте штатив).
- Режим фиксированной выдержки 1/30 с. для работы с внешними вспышками. Разъем PC Sync позволит синхронизироваться с накамерными вспышками или даже целыми комплектами студийного оборудования.
- Диафрагма f/22. Диафрагму объектива можно закрыть до f/22, чтобы получить изображения с большой глубиной резкости.
- Полный контроль над встроенной вспышкой: можно принудительно выключить вспышку, чтобы получить кадр с естественным освещением. Используйте цветные желатиновые светофильтры для вспышки, чтобы получить разноцветные кадры.
- Режим мультиэкспозиции: сделайте 2, 3 и более снимков на одном кадре для творческого совмещения изображения. В комплекте идет насадка Splitzer, которая поможет делать это эффективнее.