Lomo’Instant Wide Glass – обновленная версия камеры Lomo’Instant Wide, теперь с резкой мультипросветленной оптикой из минерального стекла и с возможностью фокусироваться с расстояния всего 0.3 м. Камера использует кассеты Fujifilm Instax Wide с большой площадью кадра. Она обеспечивает владельцу гораздо большую свободу творчества в сравнении с оригинальными аналоговыми фотоаппаратами Fujifilm Instax Wide: здесь есть режим съемки с длительной выдержкой (bulb), разъем PC Sync для синхронизации со внешними вспышками (включая студийные), режим мультиэкспозиции, режим фиксированной выдержки (1/30 с), а также большое количество интересных аксессуаров, в числе которых пульт дистанционного спуска, совмещенный с крышкой объектива.

Особенности камеры

Резкий стеклянный объектив с многослойным просветлением.

Фокусировка с расстояния всего 0.3 метра для съемки крупным планом.

Широкий кадр: карточки Instax Wide в два раза больше по размеру, а стоят примерно столько же, что и Instax Mini.

Программный автоматический режим экспозиции: просто нажимайте кнопку, камера выставит параметры самостоятельно. Используйте экспокоррекцию, чтобы сделать снимок светлее или темнее.

Длительная ручная выдержка (bulb, до 30 с) позволяет снимать ночью и рисовать изображения светом фонарика (используйте штатив).

Режим фиксированной выдержки 1/30 с. для работы с внешними вспышками. Разъем PC Sync позволит синхронизироваться с накамерными вспышками или даже целыми комплектами студийного оборудования.

Диафрагма f/22. Диафрагму объектива можно закрыть до f/22, чтобы получить изображения с большой глубиной резкости.

Полный контроль над встроенной вспышкой: можно принудительно выключить вспышку, чтобы получить кадр с естественным освещением. Используйте цветные желатиновые светофильтры для вспышки, чтобы получить разноцветные кадры.

Режим мультиэкспозиции: сделайте 2, 3 и более снимков на одном кадре для творческого совмещения изображения. В комплекте идет насадка Splitzer, которая поможет делать это эффективнее.

Характеристики

Объектив: 90 мм f/8 (приблизительно 35 мм в 35-мм эквиваленте)

Диаметр светофильтра: 52 мм

Выдержка: 1/250 - 8 с., длительная от руки (до 30 с) + фиксированный режим 1/30 с

Замер экспозиции: программный (авто)

Ручная экспозиция: есть (f/8 при 1/30 с)

Экспокоррекция: +/- 1 ЕV

Фокусировка: зональный фокус: 0.3 м, 0.6 м, 1-2 м, бесконечность

Встроенная вспышка: есть

Внешняя вспышка: PC-разъем для синхронизации со внешними вспышками

Видоискатель: есть

Источники питания: 4 элемента типоразмера АА + CR2025 для спусковой кнопки в крышке объектива