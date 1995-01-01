Фотоаппарат моментальной печати Lomography LOMO'Instant Wide Combo William Klein Edition (состояние 5) (б/у)



Код товара: УТ-00096696 Артикул: б/у-НМ 2028-08-26/2 Код товара: УТ-00096696 Артикул: б/у-НМ 2028-08-26/2 LOMO'Instant Wide Combo William Klein Edition Код товара: УТ-00096696 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 3851589

Комплектация: заводская

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание LOMO'Instant Wide Combo William Klein Edition Код товара: УТ-00096696 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 3851589

Комплектация: заводская

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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