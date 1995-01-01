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Фотоаппарат моментальной печати Lomography LOMO'Instant Wide Combo William Klein Edition (состояние 5) (б/у)

Код товара:УТ-00096696
Артикул:б/у-НМ 2028-08-26/2
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Товар не найден

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Описание

LOMO'Instant Wide Combo William Klein Edition

Код товара: УТ-00096696

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 3851589
Комплектация: заводская
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.