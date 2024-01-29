Описание

Код товара: 138055

Камера LOMO'Instant Wide использует кассеты Fujifilm Instax Wide с большой площадью кадра. Эта камера обеспечивает владельцу гораздо большую свободу творчества в сравнении с оригинальными Fujifilm Instax Wide 210 или 300: режим съемки с длительной выдержкой (bulb), разъем PC Sync для синхронизации со внешними вспышками (включая студийные), режим мультиэкспозиции, режим фиксированной выдержки (1/30 с), а также большое количество интересных аксессуаров, в числе которых пульт дистанционного спуска, совмещенный с крышкой объектива.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Камера, доп линзы, коробка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения