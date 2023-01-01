Фотоаппарат моментальной печати Lomography LOMO'Instant + 3 объектива, белый (уцененный)
Код товара : УТ-00070925
Артикул : LI800W (у)
Причина уценки:
мятая упаковка
15 490 ₽
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Описание
3 режима съемки, которые позволят вам наслаждаться художественной моментальной фотографией в любых условиях освещенности.
Моментальная камера Lomo'Instant имеет режим автоматической вспышки, с которым вы можете снимать фантастические фотографии в любых условиях освещенности. Кроме того, вы можете выбирать один из двух ручных режимов, открывая все возможности для экспериментов со светом.
Автоматический режим с включенной вспышкой
Когда выбран этот режим, вы получаете идеально проэкспонированные фотографии в большинстве ситуаций съемки, при этом всегда срабатывает встроенная вспышка. Камера определит необходимую интенсивность импульса в соответствии с освещенностью объекта, так, чтобы фотография была правильно проэкспонирована. Значение диафрагмы при выборе автоматического режима - f/16, корректировка экспозиции осуществляется при помощи колеса компенсации экспозиции.
Ручной режим с включенной вспышкой
Этот режим идеально подходит для съемки внутри помещений. Вспышка включена, а вы можете выбирать между значением автоматической выдержки N в условиях нормальной освещенности на улице, либо режимом ручной выдержки B.
Ручной режим с выключенной вспышкой
Этот режим отлично подходит для длинных выдержек в темное время суток. Вспышка выключена, и вы можете выбирать между нормальной выдержкой N в дневное время при съемке на улице и режимом B для съемки ночью с длинной выдержкой.
Продвинутая система объективов
Снимайте тонны уникальных моментальных фотографий и раздвигайте границы собственного воображения с объективами Lomo'Instant! В камеру встроен широкоугольный объектив. Кроме того, дополнительные сменные насадки на объектив - фишай, портретный и насадка для съемок с близких расстояний включены в этот набор.
Широкоугольный объектив (встроенный)
Эквивалентное фокусное расстояние этого широкоугольного объектива - 27мм. Он включает в кадр больше, чем видит ваш глаз и позволяет снимать с расстояния 0,4м и более. Он идеален для спонтанных снимков различных объектов и персонажей, а также отличных селфи!
Объектив-насадка фишай
170° неподдельного восторга от забавной фишай-дисторсии кадра вам обеспечено!
Объектив-насадка для съемки портретов и пейзажей
Эквивалент фокусного расстояния 35мм, этот портретный объектив даст отличные результаты как на улице, так и внутри помещения. Стрит-фотография, портреты, пейзажи - все сюжеты и жанры подвластны моментальной камере с этой насадкой.
Объектив-насадка для съемки с близких расстояний
Ближайшее расстояние до объекта съемки с этой насадкой - 10-15 см. Это не совсем макро, но с Lomo’Instant Close-up Lens вы можете погрузиться в детали и рассмотреть нюансы.
Снимайте на дли-и-и-и-и-инных выдержках!
Нормальная выдержка N великолепно подойдет для съемки в условиях хорошей дневной освещенности, но режим B ручной выдержки позволит вам держать затвор открытым столько, сколько вы пожелаете. Рисуйте светом, снимайте ночной город, звездопад или сногсшибательные ночные пейзажи!
Снимайте безумные мультиэкспозиции
Lomo'Instant - одна из немногих на сегодняшний день моментальных камер, которая позволяет снимать многократные мультиэкспозиции. Это значит, что в одном кадре вы можете сделать столько наложений, сколько пожелаете!
Цветные фильтры
Разнообразные цвета вспышки теперь подвластны вам и в моментальной фотографии.
Выбирайте, в какой цвет раскрасить вспышку - синий, красный, фиолетовый или желтый!
Комбинируйте цвета при мультиэкспозиции, делайте атмосферу фотографии теплее или, наоборот, добавляйте леденящих душу оттенков!
Самое большое относительное отверстие в мире моментальной фотографии
Максимально открыта диафрагма камеры Lomo'Instant на значении f/8. Это самое большое относительное отверстие диафрагмы в мире моментальной фотографии. Закрывая диафрагму до значения f/22, вы получаете очень детализированное изображение: такое значение идеально для съемки пейзажей или сюжетов, где очень важны все детали.
Идеальный формат для моментальной фотографии
Камера снимает на самые популярные и доступные в мире кассеты с моментальной пленкой Fujifilm Instax Mini, известные приятными яркими цветами, высокой резкостью изображения и надежностью результата. Фотографии, которые вы получите сразу же после того, как нажали на спуск, будут размером с визитку, они с легкостью поместятся в ваш бумажник или визитницу и украсят любую стенку!
Зеркало для съемки автопортрета
Камера Lomo’Instant имеет небольшое выпуклое зеркальце, которое расположено рядом с объективом и служит для того, чтобы было проще снимать селфи.
Характеристики:
• Пленка: Fujifilm Instax Mini
• Формат кадра: 42мм x 64мм
• Скорость затвора: 1/125с и ручная выдержка
• Компенсация экспозиции: +2/-2
• Значения диафрагмы: f/8, f/11, f/16, f/22, f/32
• Механизм извлечения фотографий: Автоматический
• Мультиэкспозиция: Да
• Ведущее число встроенной вспышки: 9 (m)
• Встроенная вспышка: Автоматическая электронная вспышка (с функцией регулировки силы импульса) и режим «Без вспышки»
• Батарейки: 4 x AAA (4 x 1.5V)
• Разъем для штатива: Да
• Разъем для спускового тросика: Да
• Фокусное расстояние объектива: 48мм (эквивалентно 27мм)
• Ближайшее расстояние до объекта: 0.4м
• Расстояния до объекта: 0.4м – 0.9м (при съемке с объективом для
близких расстояний) и 1м -бесконечность (встроенный объектив)
• Резьба для фильтров: 37мм
Комплектация:
• Камера Lomo’Instant с встроенным широкоугольным объективом
• Три дополнительных сменных объектива: фишай ("рыбий глаз"), портретный и макро-объектив
• Цветные гелиевые фильтры
• Крышка объектива
• Карточки с техниками съемки
• Руководство по эксплуатации