Специальное издание LOMO'Instant Automat, графическое оформление которой создала китайская художница Opbeni: камера украшена в стиле рисунков на китайских вазах. В комплект входит 3 дополнительных оптических насадки: фишай, макро и широкоугольная + насадка Splitzer для съемки с мультиэкспозицией.

LOMO'Instant Automat прост в управлении так же, как легендарный ЛК-А. Камера работает с кассетами Fujifilm Instax Mini.

Благодаря датчику экспозиции, фотоаппарат сам подбирает правильную выдержку в пределах от 1/250 до 8 с., также есть компенсация экспозиции +/- 1 EV, режим ручной длительной выдержки и режим съемки с мультиэкспозицией - все для творческих натур. Светосила объектива f/8 - гораздо выше, чем у камер Fujifilm Instax Mini (f/12.7). Крышка объектива служит также в качестве инфракрасного пульта ДУ, очень удобно для съемки групповых автопортретов. Встроенная вспышка срабатывает автоматически или принудительно выключается, а желатиновые фильтры для нее помогут раскрасить сцену в необычные цвета. Камера работает с кассетами Fujifilm Instax Mini.

Особенности: