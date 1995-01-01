Фотоаппарат моментальной печати Lomography LOMO'Instant Automat South Beach + объективы
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Характеристики
Описание
LOMO'Instant Automat прост в управлении так же, как легендарный ЛК-А. Это расширенный комплект с несколькими дополнительными оптическими насадками для творчества: фишай конвертер создает сильную дисторсию, как у дверного глазка; широкоугольный конвертер расширяет поле зрения стандартного объектива; макролинза позволяет фокусироваться вплотную, всего с 10 см; насадка Splitzer расширяет возможности при съемке с мультиэкспозицией. Камера работает с кассетами Fujifilm Instax Mini.
Благодаря датчику экспозиции, фотоаппарат сам подбирает правильную выдержку в пределах от 1/250 до 8 с., также есть компенсация экспозиции +/- 1 EV, режим ручной длительной выдержки и режим съемки с мультиэкспозицией - все для творческих натур. Светосила объектива f/8 - гораздо выше, чем у камер Fujifilm Instax Mini (f/12.7). Крышка объектива служит также в качестве инфракрасного пульта ДУ, очень удобно для съемки групповых автопортретов. Встроенная вспышка срабатывает автоматически или принудительно выключается, а желатиновые фильтры для нее помогут раскрасить сцену в необычные цвета. Камера работает с кассетами Fujifilm Instax Mini.
Особенности:
- 2 режима работы: Авто или Ручная выдержка (до 30 с.)
- Принудительное выключение вспышки
- Резьба для светофильтров 43 мм
- Полностью автоматическая выдержка от 1/250 до 8 с. (в режиме Авто)
- Простой режим зональной фокусировки, как на старом ЛК-А: близкая дистанция, средняя, бесконечность
- Мультиэкспозиция позволяет сделать на 1 карточку несколько кадров с наложением
- Дистанционный спуск затвора по ИК: пульт встроен в крышечку объектива
- Цветные фильтры для вспышки: раскрасьте сцену по-новому
- Компенсация экспозиции +/- 1 EV: для тех случаев, когда автоматический замер может ошибаться
- Штативное гнездо: надежная фиксация на штатив, монопод и любой другой держатель
- Совместимые аксессуары: широкоугольный конвертер, макролинза, фишай конвертер, насадка Splitzer