Описание

LOMO'Instant Automat прост в управлении так же, как легендарный ЛК-А. Это расширенный комплект с несколькими дополнительными оптическими насадками для творчества: фишай конвертер создает сильную дисторсию, как у дверного глазка; широкоугольный конвертер расширяет поле зрения стандартного объектива; макролинза позволяет фокусироваться вплотную, всего с 10 см; насадка Splitzer расширяет возможности при съемке с мультиэкспозицией. Камера работает с кассетами Fujifilm Instax Mini.

Благодаря датчику экспозиции, фотоаппарат сам подбирает правильную выдержку в пределах от 1/250 до 8 с., также есть компенсация экспозиции +/- 1 EV, режим ручной длительной выдержки и режим съемки с мультиэкспозицией - все для творческих натур. Светосила объектива f/8 - гораздо выше, чем у камер Fujifilm Instax Mini (f/12.7). Крышка объектива служит также в качестве инфракрасного пульта ДУ, очень удобно для съемки групповых автопортретов. Встроенная вспышка срабатывает автоматически или принудительно выключается, а желатиновые фильтры для нее помогут раскрасить сцену в необычные цвета. Камера работает с кассетами Fujifilm Instax Mini.

Особенности: