Специальный выпуск, посвященный австрийскому художнику и декоратору Густаву Климту, одному из самых ярких представителей венского модерна.

LOMO'Instant Automat прост в управлении так же, как легендарный ЛК-А. Это расширенный комплект с несколькими дополнительными оптическими насадками для творчества: фишай конвертер создает сильную дисторсию, как у дверного глазка; широкоугольный конвертер расширяет поле зрения стандартного объектива; макролинза позволяет фокусироваться вплотную, всего с 10 см; насадка Splitzer расширяет возможности при съемке с мультиэкспозицией. Камера работает с кассетами Fujifilm Instax Mini.

Благодаря датчику экспозиции, фотоаппарат сам подбирает правильную выдержку в пределах от 1/250 до 8 с., также есть компенсация экспозиции +/- 1 EV, режим ручной длительной выдержки и режим съемки с мультиэкспозицией - все для творческих натур. Светосила объектива f/8 - гораздо выше, чем у камер Fujifilm Instax Mini (f/12.7). Крышка объектива служит также в качестве инфракрасного пульта ДУ, очень удобно для съемки групповых автопортретов. Встроенная вспышка срабатывает автоматически или принудительно выключается, а желатиновые фильтры для нее помогут раскрасить сцену в необычные цвета. Камера работает с кассетами Fujifilm Instax Mini.

Особенности:

2 режима работы: Авто или Ручная выдержка (до 30 с.)

Принудительное выключение вспышки

Резьба для светофильтров 43 мм

Полностью автоматическая выдержка от 1/250 до 8 с. (в режиме Авто)

Простой режим зональной фокусировки, как на старом ЛК-А: близкая дистанция, средняя, бесконечность

Мультиэкспозиция позволяет сделать на 1 карточку несколько кадров с наложением

Дистанционный спуск затвора по ИК: пульт встроен в крышечку объектива

Цветные фильтры для вспышки: раскрасьте сцену по-новому

Компенсация экспозиции +/- 1 EV: для тех случаев, когда автоматический замер может ошибаться

Штативное гнездо: надежная фиксация на штатив, монопод и любой другой держатель

Комплектация