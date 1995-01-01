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Фотоаппарат Lomography LOMO'Instant Automat Glass Serengeti

  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
  • LOMO'Instant Automat Glass Serengeti
Код товара:УТ-00068491
Артикул:LI870SERENGETI
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Первый моментальный фотоаппарат со сверхширокоугольным стеклянным объективом – для более смелых и резких моментальных шедевров, чем когда-либо раньше. Высокая светосила объектива (f/4.5) позволяет снимать без использования вспышки. Специальная серия Serengeti посвящена бескрайним равнинам Серенгети, региона Восточной Африки.

Функции и особенности

Широкоугольный стеклянный объектив
Стеклянный объектив с многослойным просветляющим покрытием позволяет создавать более резкие моментальные снимки без бликов. Широкий угол обзора (21мм в 35-мм эквиваленте) отлично подходит для селфи с друзьями и панорамных снимков.

Съемка при слабом освещении стала проще
Диафрагма f/4.5 позволяет делать яркие снимки даже при отключенной вспышке.

Познакомьтесь ближе с объектом съемки
Объектив Lomo’Instant Automat Glass позволяет снимать с расстояния от 0.3 м, а дополнительная макронасадка, которая идет в комплекте, позволяет сократить это расстояние до 10 см!

Автоматические настройки для идеально экспонированных кадров
Lomo’Instant Automat Glass сам подбирает настройки экспозиции в зависимости от характера освещения. Экспокоррекция +/- 1 EV пригодится при съемке против света и в других сложных ситуациях

Снимайте издалека
В крышке объектива Lomo’Instant Automat Glass располагается кнопка дистанционного спуска затвора (до 5 м): поставьте камеру на стол или на штатив, отойдите и сфотографируйтесь с друзьями.

Упакован с дополнительными аксессуарами для творчества
Предавайтесь экспериментам с насадками Close-Up для макросъемки и Splitzer для разделения одного кадра на несколько сюжетов. Режим ручной выдержки (до 30 с), мультиэкспозиция и гнездо для установки на штатив открывают широкие возможности для творчества.

Получивший свое имя от известного португальского мореплавателя, Lomo’Instant Automat Glass Magellan вселяет мечты о кругосветном путешествии, а его стеклянный объектив с диафрагмой f/4.5 позволит снимать миниатюрные фотографии с шармом и точностью подзорной трубы.

Комплектация

  • Моментальный фотоаппарат Lomo’Instant Automat Glass Magellan
  • Линза Close-Up для съемки с близкого расстояния
  • Крышечка на объектив с функцией автоспуска затвора
  • Насадка Splitzer для мультиэкспозиции
  • Цветные гелевые фильтры для вспышки
  • Вдохновляющие карточки с примерами снимков и подсказками
  • Подставки и клипсы для фотографий

Характеристики

  • Тип пленки: кассеты Fujifilm Instax Mini
  • Объектив: 38mm f/4.5 (21 мм в 35-мм эквиваленте)
  • Диафрагма: f/4.5, f/22
  • Вспышка: встроенная, отключаемая
  • Экспозиция: авто, с ручной коррекцией +/- 1 EV
  • Выдержка: 1/125 - 8 с в автоматическом режиме, длительная от руки (Bulb) – до 30 с
  • Дистанционный спуск затвора: есть
  • Мультиэкспозиция: есть
  • Штативное гнездо: есть, 1/4"
  • Питание: 2 элемента типа CR2 для камеры + 1 элемент типа CR1632 для дистанционного спуска