Описание

Первый моментальный фотоаппарат с широкоугольным стеклянным объективом - для более смелых и резких моментальных шедевров, чем когда-либо раньше. Здесь еще и самая широкая диафрагма для камер формата Instax Mini: f/4.5.

Функции и особенности

Уникальный широкоугольный стеклянный объектив

Обладая многослойным покрытием от бликов, стеклянный объектив позволит вам создавать более четкие, резкие моментальные фото-шедевры. А фокусное расстояние 38мм придаст гораздо больше детализации каждому снимку.

Съемка при слабом освещении стала проще

Значение диафрагмы f/4.5 позволяет делать яркие снимки даже при отключенной вспышке.

Познакомьтесь ближе с объектом съемки

Подберитесь на расстояние вплоть до 0.3 м до объекта и добавьте больше детализированных нюансов в ваши снимки. Идеально для портретов!

Автоматические настройки для идеально экспонированных кадров

Lomo’Instant Automat Glass сам подбирает настройки экспозиции в каждой отдельной ситуации, в зависимости от характера освещения.

Снимайте издалека

Крышка для объектива Lomo’Instant Automat Glass выполняет также функцию авто-спуска затвора, так что вы можете фотографироваться вместе с друзьями или снимать со штатива на долгой выдержке, управляя спуском затвора на удалении до 5м от камеры.

Упакован с дополнительными креативными аксессуарами

Предавайтесь экспериментам с насадками Close-Up для макро-съемки и Splitzer для разделения одного кадра на несколько сюжетов, режимом ручной выдержки Bulb Mode, мульти-экспозицией и многим другим. Креативные возможности не имеют предела!

С потрясающе резким стеклянным объективом и широким фокусным расстоянием, Lomo’Instant Automat Glass Magellan заключает в себе все необходимое для того, чтобы запечатлевать мир в кристально-четком, остром как бритва разрешении. Мульти-покрытие от бликов позволяет создавать карманные моментальные снимки с хорошей цветопередачей и резкой детализацией. Получивший свое имя от известного португальского мореплавателя, Lomo’Instant Automat Glass Magellan вселяет мечты о кругосветном путешествии, а его стеклянный объектив с диафрагмой f/4.5 позволит снимать миниатюрные фотографии с шармом и точностью подзорной трубы.

Комплектация