Фотокамера Lomography LOMO'Instant Automat Glass Magellan
Код товара : УТ-00057598
Артикул : LI870B
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Описание
Первый моментальный фотоаппарат с широкоугольным стеклянным объективом - для более смелых и резких моментальных шедевров, чем когда-либо раньше. Здесь еще и самая широкая диафрагма для камер формата Instax Mini: f/4.5.
Функции и особенности
Уникальный широкоугольный стеклянный объектив
Обладая многослойным покрытием от бликов, стеклянный объектив позволит вам создавать более четкие, резкие моментальные фото-шедевры. А фокусное расстояние 38мм придаст гораздо больше детализации каждому снимку.
Съемка при слабом освещении стала проще
Значение диафрагмы f/4.5 позволяет делать яркие снимки даже при отключенной вспышке.
Познакомьтесь ближе с объектом съемки
Подберитесь на расстояние вплоть до 0.3 м до объекта и добавьте больше детализированных нюансов в ваши снимки. Идеально для портретов!
Автоматические настройки для идеально экспонированных кадров
Lomo’Instant Automat Glass сам подбирает настройки экспозиции в каждой отдельной ситуации, в зависимости от характера освещения.
Снимайте издалека
Крышка для объектива Lomo’Instant Automat Glass выполняет также функцию авто-спуска затвора, так что вы можете фотографироваться вместе с друзьями или снимать со штатива на долгой выдержке, управляя спуском затвора на удалении до 5м от камеры.
Упакован с дополнительными креативными аксессуарами
Предавайтесь экспериментам с насадками Close-Up для макро-съемки и Splitzer для разделения одного кадра на несколько сюжетов, режимом ручной выдержки Bulb Mode, мульти-экспозицией и многим другим. Креативные возможности не имеют предела!
С потрясающе резким стеклянным объективом и широким фокусным расстоянием, Lomo’Instant Automat Glass Magellan заключает в себе все необходимое для того, чтобы запечатлевать мир в кристально-четком, остром как бритва разрешении. Мульти-покрытие от бликов позволяет создавать карманные моментальные снимки с хорошей цветопередачей и резкой детализацией. Получивший свое имя от известного португальского мореплавателя, Lomo’Instant Automat Glass Magellan вселяет мечты о кругосветном путешествии, а его стеклянный объектив с диафрагмой f/4.5 позволит снимать миниатюрные фотографии с шармом и точностью подзорной трубы.
Комплектация
- Моментальный фотоаппарат Lomo’Instant Automat Glass Magellan
- Линза Close-Up для Lomo'Instant Automat Glass
- Крышечка на объектив с функцией авто-спуска затвора
- Насадка Splitzer для Lomo'Instant Automat Glass
- Цветные гелевые фильтры для фото-вспышки
- Вдохновляющие карточки с примерами снимков и подсказками
- Магнитные стикеры для снимков
- Самоклеющиеся держатели для снимков
- Фото-стенды и фото-клипсы