Описание

Первый моментальный фотоаппарат со сверхширокоугольным стеклянным объективом – для более смелых и резких моментальных шедевров, чем когда-либо раньше. Высокая светосила объектива (f/4.5) позволяет снимать без использования вспышки. Специальная серия Kilimanjaro выполнена в цветах синего неба и белого снега этой известной горы – высочайшей точки Африки.

Функции и особенности

Широкоугольный стеклянный объектив

Стеклянный объектив с многослойным просветляющим покрытием позволяет создавать более резкие моментальные снимки без бликов. Широкий угол обзора (21мм в 35-мм эквиваленте) отлично подходит для селфи с друзьями и панорамных снимков.

Съемка при слабом освещении стала проще

Диафрагма f/4.5 позволяет делать яркие снимки даже при отключенной вспышке.

Познакомьтесь ближе с объектом съемки

Объектив Lomo’Instant Automat Glass позволяет снимать с расстояния от 0.3 м, а дополнительная макронасадка, которая идет в комплекте, позволяет сократить это расстояние до 10 см!

Автоматические настройки для идеально экспонированных кадров

Lomo’Instant Automat Glass сам подбирает настройки экспозиции в зависимости от характера освещения. Экспокоррекция +/- 1 EV пригодится при съемке против света и в других сложных ситуациях

Снимайте издалека

В крышке объектива Lomo’Instant Automat Glass располагается кнопка дистанционного спуска затвора (до 5 м): поставьте камеру на стол или на штатив, отойдите и сфотографируйтесь с друзьями.

Упакован с дополнительными аксессуарами для творчества

Предавайтесь экспериментам с насадками Close-Up для макросъемки и Splitzer для разделения одного кадра на несколько сюжетов. Режим ручной выдержки (до 30 с), мультиэкспозиция и гнездо для установки на штатив открывают широкие возможности для творчества.

Получивший свое имя от известного португальского мореплавателя, Lomo’Instant Automat Glass Magellan вселяет мечты о кругосветном путешествии, а его стеклянный объектив с диафрагмой f/4.5 позволит снимать миниатюрные фотографии с шармом и точностью подзорной трубы.

Комплектация

Моментальный фотоаппарат Lomo’Instant Automat Glass Magellan

Линза Close-Up для съемки с близкого расстояния

Крышечка на объектив с функцией автоспуска затвора

Насадка Splitzer для мультиэкспозиции

Цветные гелевые фильтры для вспышки

Вдохновляющие карточки с примерами снимков и подсказками

Подставки и клипсы для фотографий

Характеристики