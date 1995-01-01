Фотоаппарат Lomography LOMO'Instant Automat Glass Ema
Код товара : УТ-00072798
Артикул : li870ema
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Первый моментальный фотоаппарат со сверхширокоугольным стеклянным объективом – для более смелых и резких моментальных шедевров, чем когда-либо раньше. Высокая светосила объектива (f/4.5) позволяет снимать без использования вспышки.
Функции и особенности
Широкоугольный стеклянный объектив
Стеклянный объектив с многослойным просветляющим покрытием позволяет создавать более резкие моментальные снимки без бликов. Широкий угол обзора (21мм в 35-мм эквиваленте) отлично подходит для селфи с друзьями и панорамных снимков.
Съемка при слабом освещении стала проще
Диафрагма f/4.5 позволяет делать яркие снимки даже при отключенной вспышке.
Познакомьтесь ближе с объектом съемки
Объектив Lomo’Instant Automat Glass позволяет снимать с расстояния от 0.3 м, а дополнительная макронасадка, которая идет в комплекте, позволяет сократить это расстояние до 10 см!
Автоматические настройки для идеально экспонированных кадров
Lomo’Instant Automat Glass сам подбирает настройки экспозиции в зависимости от характера освещения. Экспокоррекция +/- 1 EV пригодится при съемке против света и в других сложных ситуациях
Снимайте издалека
В крышке объектива Lomo’Instant Automat Glass располагается кнопка дистанционного спуска затвора (до 5 м): поставьте камеру на стол или на штатив, отойдите и сфотографируйтесь с друзьями.
Упакован с дополнительными аксессуарами для творчества
Предавайтесь экспериментам с насадками Close-Up для макросъемки и Splitzer для разделения одного кадра на несколько сюжетов. Режим ручной выдержки (до 30 с), мультиэкспозиция и гнездо для установки на штатив открывают широкие возможности для творчества.
Комплектация
- Моментальный фотоаппарат Lomo’Instant Automat Glass Ema
- Линза Close-Up для съемки с близкого расстояния
- Крышечка на объектив с функцией автоспуска затвора
- Насадка Splitzer для мультиэкспозиции
- Цветные гелевые фильтры для вспышки
- Вдохновляющие карточки с примерами снимков и подсказками
- Подставки и клипсы для фотографий
Характеристики
- Тип пленки: кассеты Fujifilm Instax Mini
- Объектив: 38mm f/4.5 (21 мм в 35-мм эквиваленте)
- Диафрагма: f/4.5, f/22
- Вспышка: встроенная, отключаемая
- Экспозиция: авто, с ручной коррекцией +/- 1 EV
- Выдержка: 1/125 - 8 с в автоматическом режиме, длительная от руки (Bulb) – до 30 с
- Дистанционный спуск затвора: есть
- Мультиэкспозиция: есть
- Штативное гнездо: есть, 1/4"
- Питание: 2 элемента типа CR2 для камеры + 1 элемент типа CR1632 для дистанционного спуска