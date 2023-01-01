Описание

Lomography Simple Use — это компактная, простая и абсолютно автоматическая камера, уже заряженная необычной плёнкой, укомплектованная вспышкой, батарейкой, цветными фильтрами (для вспышки) и оформленная в яркой и вдохновляющей упаковке в лучших традициях Ломографического движения.

Эта компактная, полностью автоматическая, перезаряжаемая камера уже укомплектована фотоплёнкой LomoChrome Turquoise 400 на 27 кадров. Это негативная фотопленка с необычными цветами, выпущенная после успеха LomoChrome Purple. Lomography Turquoise ("бирюза") обеспечивает уникальные тона со смещением в сторону зеленого и голубого. Светлые тона приобретают различные оттенки синего, обычные зеленые превращаются в глубокие изумрудные, а синие - в золотые. Пленка имеет номинальную светочувствительность ISO 400/27°, но может переэкспонироваться на 1-2 ступени (до EI ISO 100/21°), что немного изменяет цвета.

Simple Use оснащена встроенной вспышкой, благодаря которой вы запечатлеете прекрасные времена в любых условиях освещения. А с набором цветных гелевых фильтров для вспышки (жёлтый, пурпурный, синий) вы добавите фотографиям особый ломографический антураж.

Практичная и лёгкая в использовании, камера Simple Use идеальна для любых ситуаций - от вечеринок до путешествий. Она отлично подойдёт как первая плёночная камера или как дополнительная камера на каждый день. Кроме того, Lomography Simple Use может стать оригинальным вдохновляющим подарком.

Стильные репортажные снимки благодаря встроенному широкоугольному объективу

Плёнка уже внутри: распакуйте и снимайте

Фантастическая цветопередача: c предустановленной фотоплёнкой LomoChrome Turquoise 400 ваши фотографии приобретут совершенно необычные цвета

400 ваши фотографии приобретут совершенно необычные цвета Добавьте креатива: миксуйте три цветных фильтра для вспышки в различных сочетаниях, тонируя ваши снимки в один из шести возможных оттенков

Берите камеру всегда с собой: ведь она такая портативная и лёгкая, а вдохновение может прийти неожиданно

Проявите плёнку в любой фотолаборатории: благодаря стандартному цветному негативному процессу (C-41), вашу плёнку сможет проявить и отсканировать любая фотолаборатория

Перезаряжайте, сколько хотите: ваша камера Simple Use создана не на один раз, а на множество катушек!

Характеристики