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Пленочный фотоаппарат Lomography Simple Use 400/36 Color Negative (уцененный)

  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
  • Simple Use 400/36 Color Negative
Код товара:УТ-00091195
Артикул:suc100cn (у)
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная, полностью автоматическая, перезаряжаемая и уже укомплектованная красочной фотоплёнкой Lomography Color Negative 400 на 36 кадров - это плёночная камера вашей мечты!

Simple Use оснащена встроенной вспышкой, благодаря которой вы запечатлеете прекрасные времена в любых условиях освещения. А с набором цветных гелевых фильтров для вспышки (жёлтый, пурпурный, синий) вы добавите фотографиям особый ломографический антураж.

Практичная и лёгкая в использовании, камера Simple Use идеальна для любых ситуаций - от вечеринок до путешествий. Она отлично подойдёт как первая плёночная камера или как дополнительная камера на каждый день. Кроме того, Lomography Simple Use может стать оригинальным вдохновляющим подарком.

  • Стильные репортажные снимки благодаря встроенному широкоугольному объективу
  • Плёнка уже внутри: распакуйте и снимайте
  • Фантастическая цветопередача: благодаря предустановленной фотоплёнке Lomography Color Negative 400 ваши фотографии обретут классический аналоговый характер и насыщенный цвет
  • Добавьте креатива: миксуйте три цветных фильтра для вспышки в различных сочетаниях, тонируя ваши снимки в один из шести возможных оттенков
  • Берите камеру всегда с собой: ведь она такая портативная и лёгкая, а вдохновение может прийти неожиданно
  • Проявите плёнку в любой фотолаборатории: благодаря стандартному цветному негативному процессу (C-41), вашу плёнку сможет проявить и отсканировать любая фотолаборатория
  • Перезаряжайте, сколько хотите: ваша камера Simple Use создана не на один раз, а на множество катушек! Перезаряжайте её любой другой фотоплёнкой 35мм (рекомендуемая светочувствительность - 400 ISO).
  • Формат пленки: 35 мм
  • Количесвто кадров: 36
  • Фокусное расстояние: 31 мм
  • Доступные выдержки: 1/120 м
  • Доступные значения диафрагмы: f/9
  • Питание: 1 × AA батарея
  • Размеры (мм): 115 × 60 × 33