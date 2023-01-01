Описание

Компактная, полностью автоматическая, перезаряжаемая и уже укомплектованная красочной фотоплёнкой Lomography Color Negative 400 на 36 кадров - это плёночная камера вашей мечты!

Simple Use оснащена встроенной вспышкой, благодаря которой вы запечатлеете прекрасные времена в любых условиях освещения. А с набором цветных гелевых фильтров для вспышки (жёлтый, пурпурный, синий) вы добавите фотографиям особый ломографический антураж.

Практичная и лёгкая в использовании, камера Simple Use идеальна для любых ситуаций - от вечеринок до путешествий. Она отлично подойдёт как первая плёночная камера или как дополнительная камера на каждый день. Кроме того, Lomography Simple Use может стать оригинальным вдохновляющим подарком.

Стильные репортажные снимки благодаря встроенному широкоугольному объективу

Плёнка уже внутри: распакуйте и снимайте

Фантастическая цветопередача: благодаря предустановленной фотоплёнке Lomography Color Negative 400 ваши фотографии обретут классический аналоговый характер и насыщенный цвет

Добавьте креатива: миксуйте три цветных фильтра для вспышки в различных сочетаниях, тонируя ваши снимки в один из шести возможных оттенков

Берите камеру всегда с собой: ведь она такая портативная и лёгкая, а вдохновение может прийти неожиданно

Проявите плёнку в любой фотолаборатории: благодаря стандартному цветному негативному процессу (C-41), вашу плёнку сможет проявить и отсканировать любая фотолаборатория

Перезаряжайте, сколько хотите: ваша камера Simple Use создана не на один раз, а на множество катушек! Перезаряжайте её любой другой фотоплёнкой 35мм (рекомендуемая светочувствительность - 400 ISO).