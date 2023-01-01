Пленочный фотоаппарат Lomography Simple Use 400/36 Color Negative
Код товара : УТ-00055602
Артикул : suc100cn
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Компактная, полностью автоматическая, перезаряжаемая и уже укомплектованная красочной фотоплёнкой Lomography Color Negative 400 на 36 кадров - это плёночная камера вашей мечты!
Simple Use оснащена встроенной вспышкой, благодаря которой вы запечатлеете прекрасные времена в любых условиях освещения. А с набором цветных гелевых фильтров для вспышки (жёлтый, пурпурный, синий) вы добавите фотографиям особый ломографический антураж.
Практичная и лёгкая в использовании, камера Simple Use идеальна для любых ситуаций - от вечеринок до путешествий. Она отлично подойдёт как первая плёночная камера или как дополнительная камера на каждый день. Кроме того, Lomography Simple Use может стать оригинальным вдохновляющим подарком.
- Стильные репортажные снимки благодаря встроенному широкоугольному объективу
- Плёнка уже внутри: распакуйте и снимайте
- Фантастическая цветопередача: благодаря предустановленной фотоплёнке Lomography Color Negative 400 ваши фотографии обретут классический аналоговый характер и насыщенный цвет
- Добавьте креатива: миксуйте три цветных фильтра для вспышки в различных сочетаниях, тонируя ваши снимки в один из шести возможных оттенков
- Берите камеру всегда с собой: ведь она такая портативная и лёгкая, а вдохновение может прийти неожиданно
- Проявите плёнку в любой фотолаборатории: благодаря стандартному цветному негативному процессу (C-41), вашу плёнку сможет проявить и отсканировать любая фотолаборатория
- Перезаряжайте, сколько хотите: ваша камера Simple Use создана не на один раз, а на множество катушек! Перезаряжайте её любой другой фотоплёнкой 35мм (рекомендуемая светочувствительность - 400 ISO).
- Формат пленки: 35 мм
- Количесвто кадров: 36
- Фокусное расстояние: 31 мм
- Доступные выдержки: 1/120 м
- Доступные значения диафрагмы: f/9
- Питание: 1 × AA батарея
- Размеры (мм): 115 × 60 × 33