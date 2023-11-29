Объектив Lomography Petzval 85mm f/2.2 Art Lens Canon EF (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071827
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-29
Причина уценки:
Потёртости, царапины, пыль в корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Портретный объектив в ретро исполнении камер с байонетам Canon EF.
Оптическая схема состоит из 4 линз с многослойным покрытием в 3 группах. За основу взят объектив 19-го века Джозефа Пецваля.
Механизм фокусировки на основе зубчатой рейки и выведенной наружу приводной ручкой.
В комплект входят диафрагменные вставки с эффектами и без.
Производитель - ОАО «Красногорский завод имени С. А. Зверева», бывший КМЗ «Зенит».
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости, царапины, пыль в корпусе.
Комплектация: крышки, чехол, набор фильтров диафрагмы.
Гарантия 14 дней.