Описание

Портретный объектив в ретро исполнении камер с байонетам Canon EF.

Оптическая схема состоит из 4 линз с многослойным покрытием в 3 группах. За основу взят объектив 19-го века Джозефа Пецваля.

Механизм фокусировки на основе зубчатой рейки и выведенной наружу приводной ручкой.

В комплект входят диафрагменные вставки с эффектами и без.

Производитель - ОАО «Красногорский завод имени С. А. Зверева», бывший КМЗ «Зенит».

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости, царапины, пыль в корпусе.

Комплектация: крышки, чехол, набор фильтров диафрагмы.

Гарантия 14 дней.