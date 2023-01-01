Описание

Diana F+ является современным ремейком легендарной камеры DIANA, выпускавшейся в Гонконге в 1960-е. Всецело пластиковая конструкция этой популярной камеры позволяет создавать мечтательные квадратные снимки в стиле лоу-фай. Не требует никаких специальных знаний, только желание творить, любить и быть в движении.

Diana F+ Camera & Flash 10 Years Anniversary – издание к 10-летнему юбилею камеры. Цветовое исполнение вдохновлено дизайном американских закусочных 60-х годов.

Используйте любую среднеформатную фотоплёнку 120 типа и создавайте живописные пейзажи и портреты. Используйте мульти-экспозицию для непредсказуемых коллажей из двух разных сюжетов.

Снимайте без вспышки в условиях «outdoor» или со вспышкой в помещении и при слабом освещении. Легко и просто выберите на корпусе камеры ваши погодные условия («облачно» или «солнечно»), а также дистанцию фокусировки, и начинайте снимать!

Функции и особенности