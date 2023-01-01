Пленочный фотоаппарат Lomography Diana F+ & Flash - 10 years of diana edition
Код товара : УТ-00068490
Артикул : hp700diana
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Diana F+ является современным ремейком легендарной камеры DIANA, выпускавшейся в Гонконге в 1960-е. Всецело пластиковая конструкция этой популярной камеры позволяет создавать мечтательные квадратные снимки в стиле лоу-фай. Не требует никаких специальных знаний, только желание творить, любить и быть в движении.
Diana F+ Camera & Flash 10 Years Anniversary – издание к 10-летнему юбилею камеры. Цветовое исполнение вдохновлено дизайном американских закусочных 60-х годов.
Используйте любую среднеформатную фотоплёнку 120 типа и создавайте живописные пейзажи и портреты. Используйте мульти-экспозицию для непредсказуемых коллажей из двух разных сюжетов.
Снимайте без вспышки в условиях «outdoor» или со вспышкой в помещении и при слабом освещении. Легко и просто выберите на корпусе камеры ваши погодные условия («облачно» или «солнечно»), а также дистанцию фокусировки, и начинайте снимать!
Функции и особенности
- Объектив: пластиковый с фокусным расстоянием 75мм
- Выдержки: фиксированная 1/60 и ручная (B)
- Диафрагмы: f/8, f/11 и f/16 (режимы «Облачно», «Полутень» и «Солнечно»), а также пинхол-режим
- Зональная фокусировка
- Прямой оптический видоискатель
- Дистанция фокусировки: от 1 метра до бесконечности
- Ручная перемотка плёнки
- Окошко счётчика кадров
- Разъём для штатива
- Разъём для подключения внешней вспышки Diana Flash
- Питание вспышки: 1 батарейка AA
- В упаковке с камерой: вспышка Diana Flash, инструкция, буклеты, цветные фильтры для вспышки, крышечка на объектив, переходник с разъёмом «горячий башмак» для подключения любой внешней вспышки