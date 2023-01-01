Описание

Черно-белая панхроматическая экспериментальная фотопленка с очень низкой светочувствительностью (ISO 8), мелким зерном и очень высоким контрастом. Обеспечивает резкие, бросающиеся в глаза снимки с глубокими тенями и резкими тональными переходами. Этим она отличается от пленки Babylon Kino ISO 13, которая, напротив, характеризуется умеренной контрастностью и плавными тональными переходами. Хорошо подходит для портретов, фэшн, стрит-фото и других сюжетов. Проявляется по стандартным ч/б процессам D-76 или D-96: последний обеспечит чуть более мягкий контраст, первый – более жесткий.

Поскольку данная фотопленка обладает очень низкой чувствительностью, и при этом у нее нет DX-кодировки, ее не рекомендуется применять с автоматическими компактными камерами (так называемыми «мыльницами»). Для наилучших результатов вам потребуется камера со светлой оптикой и хороший уровень освещенности сцены (либо штатив для пейзажной съемки). Если ваша камера не имеет ручной установки ISO 8 (или близкой к ней), используйте внешний экспонометр (например, приложение на смартфоне) и ручную экспозицию.