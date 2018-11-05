Изысканная формула для настоящих любителей кино! Вдохновленная новым немецким кинематографом, охватившим Берлин в 1960-х годах, оригинальная эмульсия Berlin Kino Film стала настоящим блокбастером. Однако, поскольку немецкое кино развивалось во времени, приспосабливаясь к новаторскому духу его отцов-основателей, изменилась и формула фильма. Насыщенная формула Berlin Kino позволит вам увековечить моменты своей жизни в очаровательном монохроме.

Уникальная в своем широком динамическом диапазоне и способная давать различные, но в то же время потрясающие результаты, эта панхроматическая эмульсия является чистым холстом для вашего творчества. Нативная чувствительность этой пленки - ISO 400 (27 ° C), однако из-за её впечатляющей широты вы можете увеличить ISO до 800, 1600 или 3200, сохранив впечатляющий тональный диапазон и детализацию. Запечатлейте красоту улиц в движении или отправляйтесь в студию, где вы найдете непринужденно элегантные изображения, наполненные мягким фокусом и тонким контрастом.

Фотопленку Lomography Berlin Kino 400 можно проявлять в лаборатории, так и дома с помощью стандартного черно-белого процесса.

Количество кадров 36, процесс проявки D-76.