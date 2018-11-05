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    Фотопленка Lomography B&W Berlin Kino 400/36 (уцененный)

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    Код товара : УТ-00076116

    Артикул : f436bwcine (у)

    • B&W Berlin Kino 400/36
    • B&W Berlin Kino 400/36
    • B&W Berlin Kino 400/36
    • B&W Berlin Kino 400/36
    • B&W Berlin Kino 400/36
    • B&W Berlin Kino 400/36
    • B&W Berlin Kino 400/36
    • B&W Berlin Kino 400/36
    • B&W Berlin Kino 400/36
    • B&W Berlin Kino 400/36
    • B&W Berlin Kino 400/36
    • B&W Berlin Kino 400/36
    • B&W Berlin Kino 400/36

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    Причина уценки:

    срок годности

    27%

    1 490 ₽

    1 090 ₽

    Гарантия 14 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Изысканная формула для настоящих любителей кино! Вдохновленная новым немецким кинематографом, охватившим Берлин в 1960-х годах, оригинальная эмульсия Berlin Kino Film стала настоящим блокбастером. Однако, поскольку немецкое кино развивалось во времени, приспосабливаясь к новаторскому духу его отцов-основателей, изменилась и формула фильма. Насыщенная формула Berlin Kino позволит вам увековечить моменты своей жизни в очаровательном монохроме.

    Уникальная в своем широком динамическом диапазоне и способная давать различные, но в то же время потрясающие результаты, эта панхроматическая эмульсия является чистым холстом для вашего творчества. Нативная чувствительность этой пленки - ISO 400 (27 ° C), однако из-за её впечатляющей широты вы можете увеличить ISO до 800, 1600 или 3200, сохранив впечатляющий тональный диапазон и детализацию. Запечатлейте красоту улиц в движении или отправляйтесь в студию, где вы найдете непринужденно элегантные изображения, наполненные мягким фокусом и тонким контрастом.

    Фотопленку Lomography Berlin Kino 400 можно проявлять в лаборатории, так и дома с помощью стандартного черно-белого процесса.

    Количество кадров 36, процесс проявки D-76.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.