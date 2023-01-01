Описание

Черно-белая панхроматическая экспериментальная фотопленка с очень низкой светочувствительностью ISO 13, широким динамическим диапазоном и мелким зерном. Обеспечивает высокую резкость снимков с плавными тональными переходами (контрастность умеренная). Последним она отличается от пленки Fantôme Kino ISO 8, которая обеспечивает очень контрастные снимки. Хорошо подходит для самых разнообразных сюжетов, от портретов до пейзажей. Проявляется по стандартным ч/б процессам D-76 или D-96: последний обеспечит более мягкий контраст с лучшей передачей деталей в тенях, первый – более жесткий, с глубокими черными тенями.

Поскольку фотопленка обладает очень низкой чувствительностью, и при этом у нее нет DX-кодировки, ее не рекомендуется применять с автоматическими компактными камерами (так называемыми «мыльницами»). Для наилучших результатов вам потребуется камера со светлой оптикой и хороший уровень освещенности (либо штатив для пейзажной съемки). Если ваша камера не имеет ручной установки ISO 13 (или близкой к ней), используйте внешний экспонометр (например, приложение на смартфоне) и ручную экспозицию.