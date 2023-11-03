Объектив ЛОМО ЛК-А 32mm f/2.8 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071314
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-03
Причина уценки:
Потертости.
4 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136314
Советский шкальный фотоаппарат ЛОМО Компакт-Автомат с объективом Минитар-1 32mm/2,8
Фотоматериал: плёнка типа 135
Страна изготовления: СССР
Год выпуска:1983 — по настоящее время малыми партиями
Комплект: футляр,руководство по эксплуатации
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости.
Комплектация: чехол, ремешок; 53643929; Потертости.
Гарантия 14 дней.