Описание

Код товара: 136314

Советский шкальный фотоаппарат ЛОМО Компакт-Автомат с объективом Минитар-1 32mm/2,8

Фотоматериал: плёнка типа 135

Страна изготовления: СССР

Год выпуска:1983 — по настоящее время малыми партиями

Комплект: футляр,руководство по эксплуатации

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости.

Комплектация: чехол, ремешок; 53643929; Потертости.

Гарантия 14 дней.