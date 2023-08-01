Осветитель Lite Panels, Видео-свет (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069585
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n018
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, потёртости.
25 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 134585
Осветитель Lite Panels, Видео-свет
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: на фото
Гарантия 90 дней.