Карт-ридер Lexar Multi-Card 2-in-1, USB 3.2 gen.1, Type-C (SD/MicroSD UHS-I/II)
Код товара : УТ-00071209
Артикул : LRW470U
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Устройство для работы с картами памяти, рассчитано на карты SD и microSD, позволяет переносить на компьютер данные с двух сменных носителей одновременно или копировать данные с карты на карту. Оснащено интерфейсом Type-C, поддерживает UHS-II. Карт-ридер обратно совместим с носителями поддерживающими UHS-I. Устройство чтения карт памяти с двумя слотами оснащено светодиодным индикатором активности, чтобы вы знали, когда передача данных завершена.
Все продукты Lexar проходят множественные испытания в лаборатории качества, оснащенной более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы гарантировать заявленную производительность, совместимость, надёжность и долговечность.
Характеристики:
- Совместимость: SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC
- Скорость передачи: до 312 МБ/с (UHS-II) / до 170 МБ/с (UHS-I)
- Интерфейс: USB Type-C
- Размеры: 41,4 x 135 x 10,6 мм
- Рабочая Температура: от 0 °C до 40 °C
- Вес: 25 г