Устройство для работы с картами памяти, рассчитано на карты SD и microSD, позволяет переносить на компьютер данные с двух сменных носителей одновременно или копировать данные с карты на карту. Оснащено интерфейсом Type-C, поддерживает UHS-II. Карт-ридер обратно совместим с носителями поддерживающими UHS-I. Устройство чтения карт памяти с двумя слотами оснащено светодиодным индикатором активности, чтобы вы знали, когда передача данных завершена.

Все продукты Lexar проходят множественные испытания в лаборатории качества, оснащенной более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы гарантировать заявленную производительность, совместимость, надёжность и долговечность.

Характеристики: