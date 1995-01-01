Карт-ридер Lexar LRW025URBAP обеспечивает поддержку карт памяти редких форматов, включая CompactFlash Type I / II, Memory Stick, M2, xD и другие (полный список ниже). Благодаря интерфейсу USB 3.0 передача данных происходит практически моментально (скорость передачи также зависит от возможностей самих карт памяти). Карт-ридер поддерживает одновременную работу с несколькими каратами памяти, включая возможность прямой записи файлов с одной карты на другую. Устройство выполнено в инновационном дизайне: когда карт-ридер не используется, его порты закрываются крышкой, таким образом они всегда остаются чистыми от пыли и грязи.