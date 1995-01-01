Карт-ридер Lexar USB 3.0 Multi-Card Reader 25-in-1
Код товара : УТ-00072701
Артикул : LRW025URBAP
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Карт-ридер Lexar LRW025URBAP обеспечивает поддержку карт памяти редких форматов, включая CompactFlash Type I / II, Memory Stick, M2, xD и другие (полный список ниже). Благодаря интерфейсу USB 3.0 передача данных происходит практически моментально (скорость передачи также зависит от возможностей самих карт памяти). Карт-ридер поддерживает одновременную работу с несколькими каратами памяти, включая возможность прямой записи файлов с одной карты на другую. Устройство выполнено в инновационном дизайне: когда карт-ридер не используется, его порты закрываются крышкой, таким образом они всегда остаются чистыми от пыли и грязи.
В комплекте идет кабель USB 3.0 Type A / Micro B.
Поддерживаемые форматы карт памяти:
- CompactFlash Type I и Type II
- SD, SDHC, SDXC
- miniSD, miniSDHC
- MMC, MMCplus, RS-MMC
- microSD, microSDHC
- Memory Stick, Memory Stick (с MagicGate), Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo (с MagicGate), Memory Stick PRO Duo Mark 2, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo 'HX', Memory Stick Micro (M2),
- xD-Picture Card, xD-Picture Card Type-M, xD-Picture Card Type-M+, xD-Picture Card Type-H.