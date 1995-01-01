Кабель Lexar 2-in-1 USB 3.2 Gen 2 Type-С, 10 Гбит/с, 3А, 30 см
Код товара : УТ-00072700
Артикул : LPA100C
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Кабель стандарта USB 3.2 Gen 2 со встроенным переходником на USB-A. Обеспечивает высокую скорость передачи данных: 10 Гбит/с при подключении USB-C или 5 Гбит/с при использовании адаптера USB-A. Рекомендуется для использования с внешними SSD дисками и карт-ридерами: позволяет быстро переносить большие объемы файлов. Также может использоваться для зарядки мобильных устройств током до 15 Вт (5В 3А). Оплетка из ТПЭ резины. Высокая надежность: кабель соответствует высоким стандартам качества Lexar – бренда с более чем 20-летней историей.
- Длина: 30 см
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 2
- Скорость передачи данных: 10 Гбит/с (USB-C / USB-C), 5 Гбит/с (USB-C / USB-A)
- Зарядный ток: не более 5В 3А
- Рабочая температура: 0° - 50° С
- Температура хранения: 10° - 50° С