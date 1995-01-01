Кабель стандарта USB 3.2 Gen 2 со встроенным переходником на USB-A. Обеспечивает высокую скорость передачи данных: 10 Гбит/с при подключении USB-C или 5 Гбит/с при использовании адаптера USB-A. Рекомендуется для использования с внешними SSD дисками и карт-ридерами: позволяет быстро переносить большие объемы файлов. Также может использоваться для зарядки мобильных устройств током до 15 Вт (5В 3А). Оплетка из ТПЭ резины. Высокая надежность: кабель соответствует высоким стандартам качества Lexar – бренда с более чем 20-летней историей.