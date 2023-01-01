Описание

Туристический бинокль Levenhuk Travel 8x25 – компактный оптический помощник для изучения красот природы и городских достопримечательностей. Его удобно захватить с собой на любую прогулку. Благодаря небольшим размерам и весу бинокль не обременит своего владельца в дороге. Изучать окружающий мир можно на увеличении 8 крат, причем доступны не только отдаленные цели, но и близкорасположенные – бинокль фокусируется уже на расстоянии 3 метра. То, что нужно при посещении зоопарка, спортивной арены или уличного фестиваля!

Оптика Levenhuk Travel 8x25 выполнена из стекла BK-7, а корпус – из стойкого к повреждениям ABS-пластика. В основу оптической схемы положены призмы Porro. В сочетании с полным многослойным просветлением это дает изображение высокого качества – яркое, контрастное и насыщенное. Для настройки используются барабан центральной фокусировки и кольцо коррекции диоптрий, расположенное на окуляре. Можно легко подстроить оптику под себя, выбрав оптимальное межзрачковое расстояние и положение выдвижных наглазников.