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Бинокль Levenhuk Travel 10x50 (уцененный)

  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
  • Travel 10x50
Код товара:УТ-00091771
Артикул:79575 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

В бинокле Levenhuk Travel 10x50 сочетаются мощное 10-кратное приближение, светосильные объективы и надежность конструкции. Оптический прибор с такими параметрами – замечательный выбор для любой вылазки на природу, будь то охота, рыбная ловля или многодневный поход. Куда бы вас ни завело путешествие, вы сможете увидеть больше, а картинка в бинокле будет радовать высоким качеством. Прибор выполнен в прочном корпусе из алюминия, внешнее прорезиненное покрытие гарантирует надежный хват. Вести наблюдения можно и со штатива (дополнительно потребуется адаптер для установки).

Оптическая схема Levenhuk Travel 10x50 основана на Porro-призмах. Оптические элементы выполнены из стекла BK-7 и полностью просветлены, что помогает достичь высокой яркости, контрастности и сбалансированности изображения. Сумерки и туманная погода – не помеха наблюдениям: вы сможете изучать четкое увеличенное изображение во всех деталях. Резкость регулируется с помощью центрального барабана. Диоптрии настраиваются в широком диапазоне – это значит, что любой пользователь сможет адаптировать оптику под свои особенности зрения.

Основные особенности:

  • Полевой бинокль с оптикой из стекла BK-7 на призмах Porro
  • 50-миллиметровые объективы, полное просветление линз
  • Надежный алюминиевый корпус, крышки для защиты оптики
  • Наведение на резкость с помощью рельефного барабана фокусировки
  • Комфортные наблюдения с рук или со штатива

Комплектация:

  • Бинокль
  • Чехол
  • Ремень
  • Защитные крышки объективов
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики

  • Диаметр линз: 50 мм
  • Увеличение: 10х
  • Угол поля зрения: 6.2°
  • Поле зрения на расстоянии 1000 м: 112 м
  • Диаметр выходного зрачка: 5 мм
  • Относительная яркость: 25
  • Сумеречный фактор: 22.3
  • Минимальное расстояние фокусировки: 5 м
  • Расстояние между окулярами: 58 - 72 мм
  • Вынесенная окулярная точка: 13 мм
  • Призма: Порро
  • Водонепроницаемый: нет
  • Заполнение азотом: нет
  • Вес: 950 г
  • Размеры: нет данных
  • Размер упаковки: 21 × 20 × 8 см, 1.05 кг
  • Особые характеристики: материал корпуса: алюминий, резиновое покрытие; материал оптики: BK-7, диоптрийная коррекция: +/- 6 единиц