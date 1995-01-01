В бинокле Levenhuk Travel 10x50 сочетаются мощное 10-кратное приближение, светосильные объективы и надежность конструкции. Оптический прибор с такими параметрами – замечательный выбор для любой вылазки на природу, будь то охота, рыбная ловля или многодневный поход. Куда бы вас ни завело путешествие, вы сможете увидеть больше, а картинка в бинокле будет радовать высоким качеством. Прибор выполнен в прочном корпусе из алюминия, внешнее прорезиненное покрытие гарантирует надежный хват. Вести наблюдения можно и со штатива (дополнительно потребуется адаптер для установки).

Оптическая схема Levenhuk Travel 10x50 основана на Porro-призмах. Оптические элементы выполнены из стекла BK-7 и полностью просветлены, что помогает достичь высокой яркости, контрастности и сбалансированности изображения. Сумерки и туманная погода – не помеха наблюдениям: вы сможете изучать четкое увеличенное изображение во всех деталях. Резкость регулируется с помощью центрального барабана. Диоптрии настраиваются в широком диапазоне – это значит, что любой пользователь сможет адаптировать оптику под свои особенности зрения.

Основные особенности:

Полевой бинокль с оптикой из стекла BK-7 на призмах Porro

50-миллиметровые объективы, полное просветление линз

Надежный алюминиевый корпус, крышки для защиты оптики

Наведение на резкость с помощью рельефного барабана фокусировки

Комфортные наблюдения с рук или со штатива

Комплектация:

Бинокль

Чехол

Ремень

Защитные крышки объективов

Салфетка для очистки оптики

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики