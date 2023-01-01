Описание

Levenhuk Travel 10x40 – полевой бинокль в надежном алюминиевом корпусе. Он станет настоящей находкой для охотников, любителей походов и активного отдыха на природе. С его помощью можно изучать окрестности на увеличении 10 крат, прокладывать маршруты и выбирать место для туристической стоянки. Удобно, что ближний предел фокусировки составляет всего 4 метра – это значит, что для наблюдений доступны не только пейзажи в отдалении, но и объекты, расположенные сравнительно недалеко от наблюдателя.

Картинка, формируемая оптикой бинокля Levenhuk Travel 10x40, радует яркостью, отличным контрастом и четкостью. Этого удалось добиться благодаря применению Porro-призм и стекла BK-7 с полным просветлением. Оба объектива наводятся на резкость одновременно – за это отвечает удобный барабан центральной фокусировки. Предусмотрена возможность складывать наглазники и подстраивать диоптрии в широком диапазоне, что высоко оценят пользователи с неидеальным зрением.

В конструкции бинокля есть крепление для установки на штатив стандартного диаметра. Переходник для установки приобретается отдельно.