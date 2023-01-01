Описание

Бинокль Levenhuk Travel 10x25 дает 10-кратное увеличение и радует глаз качественным ярким изображением. Прибор отлично подойдет туристам для наблюдений в отпуске, пригодится на массовых мероприятиях, поможет увидеть больше с колеса обозрения. Компактный бинокль отличается небольшим весом и снабжен чехлом для комфортной переноски – а значит, сможет сопровождать вас на любой прогулке. Рассматривать можно не только пейзажи на горизонте, но и близко расположенные объекты – благодаря небольшому пределу ближнего фокуса.

Оптика модели Levenhuk Travel 10x25 сделана из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением и помещена в эргономичный корпус обтекаемой формы. Он выполнен из прочного ABS-пластика, известного своей стойкостью к повреждениям, и не скользит в руках за счет ребристой поверхности. По центру расположен фокусировочный барабан, отвечающий за настройку резкости изображения. Также бинокль оснащен окулярным кольцом для коррекции диоптрий – это оценят пользователи с неидеальным зрением.