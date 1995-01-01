Описание

Бинокль Levenhuk Sherman BASE 12x50 – классическая модель на Porro-призмах. Основные особенности бинокля: мощное увеличение, светосильная оптика, стойкость к экстремальным условиям наблюдений. Он прекрасно подойдет для использования за городом и на открытых пространствах. Высокая кратность увеличения позволит подробно рассматривать удаленные объекты, а просветленная оптика поможет вести наблюдения при плохой погоде или в сумерках. Бинокль можно устанавливать на штатив.

Все элементы оптической схемы сделаны из стекла BaK-4. Благодаря стеклянной оптике с многослойным просветлением бинокль передает четкое и контрастное изображение без искажений. Вашим глазам будет комфортно даже при длительных наблюдениях. Корпус бинокля сделан из алюминия и защищен от проникновения воды. Азотное заполнение оберегает линзы от запотевания. Вы сможете использовать Levenhuk Sherman BASE 12x50 при любой погоде.

В бинокле есть все необходимое для настройки под пользователя: диоптрийная коррекция правого окуляра, регулировка межзрачкового расстояния, плавная фокусировка, складные наглазники. Вы быстро сможете добиться четкого изображения и адаптировать бинокль под свои нужды.

Особенности:

Высокое увеличение и яркость

Оптика из стекла BaK-4

Многослойное просветление линз

Алюминиевый корпус

Герметичная конструкция

Азотное заполнение

Возможность установки на штатив (штативный адаптер продается отдельно)

Комплект поставки: