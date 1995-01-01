Бинокль Levenhuk Sherman BASE 12x50
Код товара : УТ-00073024
Артикул : 71145
Можно в рассрочку или кредит
Пожизненная гарантия производителя
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Бинокль Levenhuk Sherman BASE 12x50 – классическая модель на Porro-призмах. Основные особенности бинокля: мощное увеличение, светосильная оптика, стойкость к экстремальным условиям наблюдений. Он прекрасно подойдет для использования за городом и на открытых пространствах. Высокая кратность увеличения позволит подробно рассматривать удаленные объекты, а просветленная оптика поможет вести наблюдения при плохой погоде или в сумерках. Бинокль можно устанавливать на штатив.
Все элементы оптической схемы сделаны из стекла BaK-4. Благодаря стеклянной оптике с многослойным просветлением бинокль передает четкое и контрастное изображение без искажений. Вашим глазам будет комфортно даже при длительных наблюдениях. Корпус бинокля сделан из алюминия и защищен от проникновения воды. Азотное заполнение оберегает линзы от запотевания. Вы сможете использовать Levenhuk Sherman BASE 12x50 при любой погоде.
В бинокле есть все необходимое для настройки под пользователя: диоптрийная коррекция правого окуляра, регулировка межзрачкового расстояния, плавная фокусировка, складные наглазники. Вы быстро сможете добиться четкого изображения и адаптировать бинокль под свои нужды.
Особенности:
- Высокое увеличение и яркость
- Оптика из стекла BaK-4
- Многослойное просветление линз
- Алюминиевый корпус
- Герметичная конструкция
- Азотное заполнение
- Возможность установки на штатив (штативный адаптер продается отдельно)
Комплект поставки:
- Бинокль
- Защитные крышки объективов и окуляров
- Сумка
- Ремень
- Салфетка для очистки оптики
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон