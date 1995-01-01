Описание

Классический бинокль Levenhuk Sherman 10x50 серии BASE – универсальный оптический прибор для наблюдений в сложных условиях. Он не боится сильного дождя, пыли, снега и падений с небольшой высоты. Мощная оптика позволит вам наблюдать за удаленными объектами со значительного расстояния и подробно рассматривать природные ландшафты и городские пейзажи. Бинокль можно устанавливать на штатив – это удобно для длительных стационарных наблюдений.

Оптика надежно защищена от любой непогоды герметичным алюминиевым корпусом. Высокая влажность и резкие перепады температуры также не помешают наблюдениям – внутри бинокль заполнен азотом, который не дает линзам запотевать. Просветленная оптика передает четкое и контрастное изображение, а большое поле зрения позволяет рассматривать протяженные области. С помощью бинокля Levenhuk Sherman 10x50 серии BASE вам будет удобно следить даже за движущимися объектами.

Бинокль позволяет проводить тонкую настройку параметров. Для корректировки диоптрий используется кольцо на правом окуляре. Межзрачковое расстояние можно отрегулировать смещением оптических труб. Колесо фокусировки расположено в центре. Складные наглазники подойдут тем, кто носит очки, а для защиты от боковой засветки их можно выдвинуть.

Levenhuk Sherman 10x50 BASE: качественная оптика в надежном исполнении

Особенности:

Высокое увеличение и яркость

Оптика из стекла BaK-4

Многослойное просветление линз

Алюминиевый корпус

Герметичная конструкция

Азотное заполнение

Возможность установки на штатив (штативный адаптер продается отдельно)

Комплект поставки: