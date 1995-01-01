Levenhuk New Sherman PRO 10x50 – универсальный полевой бинокль с увеличением 10x и светосильной оптической системой на призмах Porro. Его оптика выполнена из бариевого крона с высоким коэффициентом преломления и имеет многослойное просветление. Многоэлементная конструкция, большой диаметр объективов и выбор материалов высокого качества – все это тщательно продумано для достижения высокой детализации яркого и четкого изображения в любых условиях наблюдений, в том числе при скудном освещении.

Для пользователей с особенностями зрения предусмотрена диоптрийная подстройка в пределах ±4 D. Резкость довольно быстро и удобно настраивается с помощью центрального барабана, минимальная дистанция фокусировки составляет 6 м. Тем, кто носит очки, понравится система «клик-стоп» - благодаря ей настраивать положение наглазников становится проще.

Прибор весьма неприхотлив в использовании и прекрасно проявит себя даже в суровых погодных условиях. Его защита от пыли и воды соответствует маркировке IP67 – бинокль останется эффективным даже в сильный дождь. Он выдерживает морозы до 10 градусов Цельсия и надежно лежит в руках за счет прорезиненной поверхности. Корпус из дюраля (высокопрочного алюминиевого сплава) имеет азотное заполнение, благодаря чему на поверхности оптики не появляется конденсата при резком падении температуры. Прибор может использоваться на штативе и поставляется с чехлом, ремешком и защитой для оптики (крышки объективов закреплены на бинокле).

Основные особенности:

Классический бинокль 12x в прочном корпусе из дюраля

Призмы Porro, большой диаметр объективов

Высокий сумеречный фактор, просветление линз и призм

Водостойкость стандарта IP67, азотное заполнение

Система «клик-стоп» для фиксирования поворотно-выдвижных наглазников в нужном положении

Нетеряемые защитные крышки объективов, совместимость со штативом