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Бинокль Levenhuk New Atom 10x50

  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
  • New Atom 10x50
Код товара:УТ-00085378
Артикул:84620

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Полевой бинокль Levenhuk New Atom 10x50 благодаря увеличению 10 крат и светосильным объективам с диаметром 50 мм пригодится как рядовым пользователям, так и охотникам или лесникам. Призмы Порро и линзы из стекла марки BK-7 с полным просветлением пропускают свет с минимальными потерями, поэтому прибор прекрасно подойдет тем, кто проводит наблюдения в пасмурную погоду или в предрассветные часы. Что немаловажно, у модели хороший угол обзора – 7°, и ширина поля зрения на удалении 1 км равна 115 м. Это дает достаточную панораму для комфортных наблюдений красот природы.

Конструкция бинокля классическая, фокусировка центральная, большим удобным барабаном с рельефной резиновой поверхностью, коррекция диоптрий (диапазон ±3 D) осуществляется поворотом кольца на правом окуляре, проста и понятна регулировка межзрачкового расстояния (в пределах 56–72 мм).

Корпус бинокля сделан из алюминиевого сплава и покрыт резиной, есть рельефные вставки, которые препятствуют скольжению прибора в руках. Водозащищенность класса IPX3 позволяет использовать прибор без опасений при умеренных осадках. С учетом небольшого веса наблюдения с рук не принесут дискомфорта, однако при необходимости продолжительной работы с биноклем он легко устанавливается на штатив с помощью специального адаптера (приобретается отдельно).

Что касается комплектации Levenhuk New Atom 10x50, то в нее входит необходимый минимум принадлежностей – чехол, защитные крышки для оптики, салфетка для ухода за оптикой и ремешок для переноски.

Основные особенности:

  • Полевой бинокль на призмах Порро с апертурой 50 мм и кратностью 10x
  • Материал оптики – BK-7, полное просветляющее покрытие
  • Ширина поля зрения 115 м на расстоянии 1000 м
  • Регулировка диоптрий (±3 D) и межзрачкового расстояния (56–72 мм)
  • Совместим со штативом
Характеристики
Диаметр линз: 50 мм
Увеличение: 10х
Угол поля зрения:
Поле зрения на расстоянии 1000 м: 115
Диаметр выходного зрачка: 5 мм
Относительная яркость: 25
Сумеречный фактор: 22
Минимальное расстояние фокусировки: 16 м
Расстояние между окулярами: 56 - 72 мм
Вынесенная окулярная точка: 12 мм
Оптическая схема: окуляры: 3 элемента в 2 группах, объективы: 2 элемента в 1 группе
Призма: Порро
Водонепроницаемый: IPX3, защита от водных брызг
Заполнение азотом: нет данных
Физические характеристики
Размер упаковки: 20 х 21 х 10 см, вес брутто 1.1 кг
Прочие особенности
Особые характеристики: рабочая температура: -15°...+40° С
Комплектация: бинокль, крышки окуляров и объективов, ремешок, чехол, салфетка для очистки оптики, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон