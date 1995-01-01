Бинокль Levenhuk New Atom 10x50
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Характеристики
Описание
Полевой бинокль Levenhuk New Atom 10x50 благодаря увеличению 10 крат и светосильным объективам с диаметром 50 мм пригодится как рядовым пользователям, так и охотникам или лесникам. Призмы Порро и линзы из стекла марки BK-7 с полным просветлением пропускают свет с минимальными потерями, поэтому прибор прекрасно подойдет тем, кто проводит наблюдения в пасмурную погоду или в предрассветные часы. Что немаловажно, у модели хороший угол обзора – 7°, и ширина поля зрения на удалении 1 км равна 115 м. Это дает достаточную панораму для комфортных наблюдений красот природы.
Конструкция бинокля классическая, фокусировка центральная, большим удобным барабаном с рельефной резиновой поверхностью, коррекция диоптрий (диапазон ±3 D) осуществляется поворотом кольца на правом окуляре, проста и понятна регулировка межзрачкового расстояния (в пределах 56–72 мм).
Корпус бинокля сделан из алюминиевого сплава и покрыт резиной, есть рельефные вставки, которые препятствуют скольжению прибора в руках. Водозащищенность класса IPX3 позволяет использовать прибор без опасений при умеренных осадках. С учетом небольшого веса наблюдения с рук не принесут дискомфорта, однако при необходимости продолжительной работы с биноклем он легко устанавливается на штатив с помощью специального адаптера (приобретается отдельно).
Что касается комплектации Levenhuk New Atom 10x50, то в нее входит необходимый минимум принадлежностей – чехол, защитные крышки для оптики, салфетка для ухода за оптикой и ремешок для переноски.
Основные особенности:
- Полевой бинокль на призмах Порро с апертурой 50 мм и кратностью 10x
- Материал оптики – BK-7, полное просветляющее покрытие
- Ширина поля зрения 115 м на расстоянии 1000 м
- Регулировка диоптрий (±3 D) и межзрачкового расстояния (56–72 мм)
- Совместим со штативом
|Характеристики
|Диаметр линз:
|50 мм
|Увеличение:
|10х
|Угол поля зрения:
|7°
|Поле зрения на расстоянии 1000 м:
|115
|Диаметр выходного зрачка:
|5 мм
|Относительная яркость:
|25
|Сумеречный фактор:
|22
|Минимальное расстояние фокусировки:
|16 м
|Расстояние между окулярами:
|56 - 72 мм
|Вынесенная окулярная точка:
|12 мм
|Оптическая схема:
|окуляры: 3 элемента в 2 группах, объективы: 2 элемента в 1 группе
|Призма:
|Порро
|Водонепроницаемый:
|IPX3, защита от водных брызг
|Заполнение азотом:
|нет данных
|Физические характеристики
|Размер упаковки:
|20 х 21 х 10 см, вес брутто 1.1 кг
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|рабочая температура: -15°...+40° С
|Комплектация:
|бинокль, крышки окуляров и объективов, ремешок, чехол, салфетка для очистки оптики, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон