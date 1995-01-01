Полевой бинокль Levenhuk New Atom 10x50 благодаря увеличению 10 крат и светосильным объективам с диаметром 50 мм пригодится как рядовым пользователям, так и охотникам или лесникам. Призмы Порро и линзы из стекла марки BK-7 с полным просветлением пропускают свет с минимальными потерями, поэтому прибор прекрасно подойдет тем, кто проводит наблюдения в пасмурную погоду или в предрассветные часы. Что немаловажно, у модели хороший угол обзора – 7°, и ширина поля зрения на удалении 1 км равна 115 м. Это дает достаточную панораму для комфортных наблюдений красот природы.

Конструкция бинокля классическая, фокусировка центральная, большим удобным барабаном с рельефной резиновой поверхностью, коррекция диоптрий (диапазон ±3 D) осуществляется поворотом кольца на правом окуляре, проста и понятна регулировка межзрачкового расстояния (в пределах 56–72 мм).

Корпус бинокля сделан из алюминиевого сплава и покрыт резиной, есть рельефные вставки, которые препятствуют скольжению прибора в руках. Водозащищенность класса IPX3 позволяет использовать прибор без опасений при умеренных осадках. С учетом небольшого веса наблюдения с рук не принесут дискомфорта, однако при необходимости продолжительной работы с биноклем он легко устанавливается на штатив с помощью специального адаптера (приобретается отдельно).

Что касается комплектации Levenhuk New Atom 10x50, то в нее входит необходимый минимум принадлежностей – чехол, защитные крышки для оптики, салфетка для ухода за оптикой и ремешок для переноски.

Основные особенности:

Полевой бинокль на призмах Порро с апертурой 50 мм и кратностью 10x

Материал оптики – BK-7, полное просветляющее покрытие

Ширина поля зрения 115 м на расстоянии 1000 м

Регулировка диоптрий (±3 D) и межзрачкового расстояния (56–72 мм)

Совместим со штативом