Бинокль детский Levenhuk LabZZ B4
Код товара : УТ-00061540
Артикул : 79665
1 990 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Характеристики
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
2.6
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
126
Описание
Levenhuk LabZZ B4 – бинокль для маленьких первооткрывателей, с которым можно изучать окружающий мир в лесном походе, на семейном отдыхе или во время обычной прогулки по парку. Как и во «взрослых» туристических биноклях, здесь гармонично сочетаются увеличение 8х и 21-миллиметровые объективы. При этом прибор адаптирован для детских рук и отличается миниатюрными размерами. Благодаря небольшому весу бинокль можно без труда захватить с собой в дорогу – он не обременит в любом приключении.
Оптическая схема бинокля Levenhuk LabZZ B4 – это призмы roof из стекла BK-7 и полностью просветленные линзы. Прибор формирует яркое изображение с хорошим контрастом, особенно в солнечную погоду. Корпус обрезинен, что надежно уберегает оптику и механику от повреждений, а также повышает надежность хвата. Окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками – с ними удобно вести наблюдения даже длительное время, например при играх в разведчиков или рассматривании животных и птиц.
Основные особенности:
- Оптический прибор для детей с параметрами «взрослого» туристического бинокля
- Roof-призмы, стекло BK-7, полное просветление элементов
- Удобное наведение на резкость с помощью барабана по центру
- Компактный обрезиненный корпус складной конструкции
Комплектация:
- Бинокль
- Чехол
- Ремень
- Салфетка для очистки оптики
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон