Описание

Levenhuk LabZZ B4 – бинокль для маленьких первооткрывателей, с которым можно изучать окружающий мир в лесном походе, на семейном отдыхе или во время обычной прогулки по парку. Как и во «взрослых» туристических биноклях, здесь гармонично сочетаются увеличение 8х и 21-миллиметровые объективы. При этом прибор адаптирован для детских рук и отличается миниатюрными размерами. Благодаря небольшому весу бинокль можно без труда захватить с собой в дорогу – он не обременит в любом приключении.

Оптическая схема бинокля Levenhuk LabZZ B4 – это призмы roof из стекла BK-7 и полностью просветленные линзы. Прибор формирует яркое изображение с хорошим контрастом, особенно в солнечную погоду. Корпус обрезинен, что надежно уберегает оптику и механику от повреждений, а также повышает надежность хвата. Окуляры снабжены мягкими резиновыми наглазниками – с ними удобно вести наблюдения даже длительное время, например при играх в разведчиков или рассматривании животных и птиц.

Основные особенности:

Оптический прибор для детей с параметрами «взрослого» туристического бинокля

Roof-призмы, стекло BK-7, полное просветление элементов

Удобное наведение на резкость с помощью барабана по центру

Компактный обрезиненный корпус складной конструкции

Комплектация: