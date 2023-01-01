Бинокль детский Levenhuk LabZZ B2 Blue Wave
Код товара : УТ-00061536
Артикул : 79566
2 390 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Характеристики
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
2.6
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
126
Описание
Бинокль Levenhuk LabZZ B2 создан специально для маленьких исследователей и исследовательниц окружающего мира. Он привлечет внимание ребенка своим ярким внешним видом и порадует возможностью поближе рассмотреть далекие предметы. Легкий и компактный бинокль отлично подходит для того, чтобы стать постоянным спутником на семейных загородных прогулках. Пригодится он и на праздничных мероприятиях, и на экскурсии, и в зоопарке. Все, что заинтересует малыша, можно будет изучить на 8-кратном увеличении.
Материал оптики Levenhuk LabZZ B2 – стекло BK-7. В качестве основы оптики выбраны призмы roof, благодаря чему прибор удалось сделать таким миниатюрным. Полное многослойное просветление системы призм и линз делает картинку сбалансированной по яркости и контрасту. Наиболее качественной она будет при ясной погоде. Настраивать бинокль проще простого: можно отрегулировать межзрачковое расстояние, подстроить резкость с помощью барабана по центру и диоптрии с помощью кольца на окуляре. Оптику оберегает корпус из прочного ABS-пластика.
Основные особенности:
- Детский roof-бинокль с привлекательным дизайном
- Увеличение 8х, roof-призмы, оптика с полным многослойным просветлением
- Увеличение 8 крат, многослойное просветление всех оптических поверхностей
- Все для удобства наблюдений: нескользящее покрытие и комфортные наглазники
- Материал корпуса – стойкий к повреждениям и долговечный ABS-пластик
Комплектация:
- Бинокль
- Чехол
- Ремешок
- Салфетка для очистки оптики
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон