Описание

Бинокль Levenhuk LabZZ B2 создан специально для маленьких исследователей и исследовательниц окружающего мира. Он привлечет внимание ребенка своим ярким внешним видом и порадует возможностью поближе рассмотреть далекие предметы. Легкий и компактный бинокль отлично подходит для того, чтобы стать постоянным спутником на семейных загородных прогулках. Пригодится он и на праздничных мероприятиях, и на экскурсии, и в зоопарке. Все, что заинтересует малыша, можно будет изучить на 8-кратном увеличении.

Материал оптики Levenhuk LabZZ B2 – стекло BK-7. В качестве основы оптики выбраны призмы roof, благодаря чему прибор удалось сделать таким миниатюрным. Полное многослойное просветление системы призм и линз делает картинку сбалансированной по яркости и контрасту. Наиболее качественной она будет при ясной погоде. Настраивать бинокль проще простого: можно отрегулировать межзрачковое расстояние, подстроить резкость с помощью барабана по центру и диоптрии с помощью кольца на окуляре. Оптику оберегает корпус из прочного ABS-пластика.

Основные особенности:

Детский roof-бинокль с привлекательным дизайном

Увеличение 8х, roof-призмы, оптика с полным многослойным просветлением

Увеличение 8 крат, многослойное просветление всех оптических поверхностей

Все для удобства наблюдений: нескользящее покрытие и комфортные наглазники

Материал корпуса – стойкий к повреждениям и долговечный ABS-пластик

Комплектация: