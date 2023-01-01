Описание

Отличная видимость днем и в сумерках, прекрасное качество картинки, эргономичная конструкция, выдающиеся эксплуатационные характеристики – бинокль Levenhuk Karma PRO 8x42 оценят не только опытные путешественники и любители активного отдыха, но и профессиональные пользователи! Широкое поле зрения позволяет охватить взглядом большое пространство – вы можете любоваться панорамными видами или следить за движущимися объектами. Бинокль водонепроницаем, так что туман или дождь не станут помехой для наблюдений!

Большие объективы собирают достаточно света, чтобы картинка была яркой даже при слабом освещении. При этом бинокль остается компактным – оптическая схема построена на roof-призмах. В окулярах используются четыре элемента в трех группах. Такая конструкция значительно повышает качество изображения. Кроме того, на линзы нанесено полное многослойное просветление, так что потери света внутри корпуса сведены к нулю. Levenhuk Karma PRO 8x42 дает «живую» картинку с точной передачей цветов. Четкость и резкость сохраняются даже при высокой влажности воздуха – благодаря азотному наполнению оптика не запотевает.

Бинокль Levenhuk Karma PRO 8x42 легко подстроить под особенности каждого пользователя: межзрачковое расстояние регулируется, на правом окуляре есть кольцо настройки диоптрий. С помощью поворотно-выдвижных наглазников удобно менять расстояние от глаз до линз окуляров. Чтобы бинокль не скользил в руках, корпус покрыт рельефной резиновой оболочкой защитного цвета. Levenhuk Karma PRO 8x42 не боится воды, и его можно использовать в любую погоду.