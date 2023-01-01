Описание

Бинокль Levenhuk Karma PRO 16x42 создан для тех, кому важны детали! Шестнадцатикратное увеличение позволяет подробно разглядеть объекты на большом расстоянии, а светосильные объективы обеспечивают прекрасную видимость даже при слабом освещении. Великолепная оптика, эргономичный корпус и водонепроницаемая конструкция делают бинокль идеальным выбором продвинутых пользователей и профессионалов.

Оптическая схема построена на roof-призмах – это позволило при достаточно больших объективах сделать бинокль компактным. Важная особенность биноклей этой серии - четырехэлементная конструкция окуляров: она гарантирует передачу картинки максимального качества. Дополнительно на линзы нанесено полное просветляющее покрытие, которое повышает светопропускание. Чтобы оптика не запотевала, корпус бинокля наполнен азотом. Levenhuk Karma PRO 16x42 дает яркое, чистое, «живое» изображение с точной передачей цветов в любых условиях!

Бинокль Levenhuk Karma PRO 16x42 легко подстроить под особенности каждого пользователя: межзрачковое расстояние регулируется, на правом окуляре есть кольцо настройки диоптрий. Чтобы бинокль не скользил в руках, корпус покрыт рельефной резиновой оболочкой защитного цвета. Levenhuk Karma PRO 16x42 не боится воды, и его можно использовать в любую погоду.