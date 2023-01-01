Бинокль Levenhuk Karma PRO 12x50
Код товара : УТ-00060967
Артикул : 67700
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Характеристики
Характеристики
Относительная яркость
17.64
Расстояние между окулярами
56 - 74 мм
Диаметр линз, мм
50
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
4.2
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
82
Угол поля зрения
4.7°
Описание
Дождь, снегопад, брызги воды или туман – с биноклем Levenhuk Karma PRO 12x50 ничто не помешает вам получить безупречное изображение! Благодаря двенадцатикратному увеличению вы без труда сможете рассмотреть детали сильно удаленных объектов, причем видимость будет отличной даже в сумерках. Полностью водонепроницаемая конструкция позволяет вести наблюдения при любой погоде. Бинокль Levenhuk Karma PRO 12x50 – качество, достойное профессионалов!
Оптическая схема бинокля построена на roof-призмах, поэтому Levenhuk Karma PRO 12x50 компактнее классических полевых биноклей. В конструкции используется оптика продвинутого уровня: окуляры состоят из четырех элементов в трех группах, на линзы нанесено полное многослойное просветление. Корпус наполнен азотом, так что оптика не запотевает даже при высокой влажности. Бинокль Levenhuk Karma PRO 12x50 дает яркое, четкое, чистое и контрастное изображение в естественных цветах.
В конструкции бинокля Levenhuk Karma PRO 12x50 продумано все для максимально комфортного использования. Каждый пользователь может настроить межзрачковое расстояние, откорректировать диоптрии, подобрать оптимальное положение бинокля относительно глаз. Удобный корпус с нескользящим резиновым покрытием приятно держать в руках. Levenhuk Karma PRO 12x50 полностью водонепроницаем.