Описание

Дождь, снегопад, брызги воды или туман – с биноклем Levenhuk Karma PRO 12x50 ничто не помешает вам получить безупречное изображение! Благодаря двенадцатикратному увеличению вы без труда сможете рассмотреть детали сильно удаленных объектов, причем видимость будет отличной даже в сумерках. Полностью водонепроницаемая конструкция позволяет вести наблюдения при любой погоде. Бинокль Levenhuk Karma PRO 12x50 – качество, достойное профессионалов!

Оптическая схема бинокля построена на roof-призмах, поэтому Levenhuk Karma PRO 12x50 компактнее классических полевых биноклей. В конструкции используется оптика продвинутого уровня: окуляры состоят из четырех элементов в трех группах, на линзы нанесено полное многослойное просветление. Корпус наполнен азотом, так что оптика не запотевает даже при высокой влажности. Бинокль Levenhuk Karma PRO 12x50 дает яркое, четкое, чистое и контрастное изображение в естественных цветах.

В конструкции бинокля Levenhuk Karma PRO 12x50 продумано все для максимально комфортного использования. Каждый пользователь может настроить межзрачковое расстояние, откорректировать диоптрии, подобрать оптимальное положение бинокля относительно глаз. Удобный корпус с нескользящим резиновым покрытием приятно держать в руках. Levenhuk Karma PRO 12x50 полностью водонепроницаем.