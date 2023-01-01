Описание

Расстояния и непогода не помешают наблюдениям, если у вас в руках бинокль Levenhuk Karma PRO 10x42! Качественная оптика продвинутого уровня гарантирует передачу четкой и чистой картинки, десятикратное увеличение позволяет рассмотреть объекты на большом расстоянии, светосильные объективы обеспечивают хорошую видимость даже при слабом освещении. Благодаря водонепроницаемому корпусу вести наблюдения можно в любых условиях. Бинокль Levenhuk 10x42 не боится трудностей!

Окуляры бинокля состоят из четырех оптических элементов в трех группах, благодаря чему изображение получается резким и контрастным. На линзы нанесено полное многослойное просветление, повышающее светопропускание оптики. Бинокль формирует картинку в «живых», естественных цветах. Чтобы оптика не запотевала при высокой влажности воздуха, герметичный корпус модели Levenhuk 10x42 заполнен азотом.

Бинокль Levenhuk Karma PRO 10x42 легко подстроить под особенности зрения каждого пользователя: межзрачковое расстояние регулируется, на правом окуляре есть кольцо настройки диоптрий. С помощью поворотно-выдвижных наглазников удобно менять расстояние от глаз до линз окуляров. Чтобы прибор не скользил в руках, корпус покрыт рельефной резиновой оболочкой защитного цвета. Levenhuk 10x42 из серии Karma PRO – надежный помощник, который не боится воды, и его можно использовать в любую погоду.