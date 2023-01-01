Бинокль Levenhuk Karma PRO 10x32
Код товара : УТ-00060963
Артикул : 67697
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Характеристики
Характеристики
Расстояние между окулярами
56 - 74 мм
Диаметр линз, мм
32
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
3.2
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
101
Угол поля зрения
5.8°
Описание
Levenhuk Karma PRO 10x32 – это бинокль для тех, что любит путешествовать и открывать новое! Десятикратного увеличения хватает, чтобы подробно рассмотреть даже сильно удаленные объекты – вы не упустите ни одной интересной детали. Достаточно широкое поле зрения позволяет вести обзорные наблюдения, а превосходная оптика продвинутого уровня гарантирует передачу качественной картинки. Levenhuk Karma PRO 10x32 не боится влаги, пыли и грязи – полностью герметичная конструкция позволяет вести наблюдения даже под проливным дождем!
Roof-призмы, на которых построен бинокль, позволили добиться максимальной компактности корпуса. Усовершенствованная конструкция окуляров позволяет получить максимально четкое и резкое изображение. Линзы с полным многослойным просветлением обеспечивают точную передачу цветов. Чтобы оптика не запотевала, корпус наполнен азотом. Даже при плохой погоде бинокль Levenhuk Karma PRO 10x32 дает чистую и яркую картинку.
При создании бинокля большое внимание уделялось эргономичности: корпус с нескользящим резиновым покрытием защитного цвета удобно ложится в руки. Бинокль можно подстроить под особенности каждого пользователя – для этого можно поменять межзрачковое расстояние, настроить диоптрии, подобрать оптимальное расстояние от глаз до линз окуляров. Levenhuk Karma PRO 8x32 полностью водонепроницаем.