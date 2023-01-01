Описание

Компактный, удобный и водонепроницаемый – именно таким должен быть бинокль для экстремального отдыха! Levenhuk Karma PRO 10x25 создан для путешественников, любителей активного туризма и искателей приключений. Этот бинокль универсален: десятикратное увеличение дает возможность детально изучать удаленные объекты, а небольшая дистанция ближнего фокуса позволяет наблюдать цели на малом расстоянии от пользователя. Просветленная оптика продвинутого уровня формирует качественную картинку. Благодаря прочному водонепроницаемому корпусу биноклю не страшны дождь или снег. В каких бы условиях вы ни оказались, Levenhuk Karma PRO 10x25 будет на высоте!

В конструкции бинокля используются roof-призмы – это позволило сделать корпус прибора небольшим. Важная особенность оптической схемы биноклей этой серии – окуляры состоят из четырех оптических элементов в трех группах, благодаря чему изображение получается резким и контрастным. Полное многослойное просветление линз значительно повышает светопропускание оптики, а значит, картинка получается яркой и «живой». Чтобы оптика не запотевала при высокой влажности воздуха, корпус наполнен азотом.

Levenhuk Karma PRO 10x25 создан для требовательных пользователей, ценящих комфорт и удобство использования. Вы можете поменять межзрачковое расстояние, настроить диоптрии, с помощью поворотно-выдвижных наглазников найти оптимальное расстояние от глаз до линз окуляров – бинокль с легкостью подстраивается под особенности владельца. Надежный корпус с резиновым покрытием защитного цвета не скользит в руках. Бинокль полностью водонепроницаем.