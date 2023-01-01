Объектив Levenhuk Karma PLUS 8x42
Код товара : УТ-00060959
Артикул : 67711
14 890 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
1.050
Характеристики
Относительная яркость
27
Сумеречный фактор (максимум)
18.3
Расстояние между окулярами
56 - 74 мм
Диаметр линз, мм
42
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
5.2
Описание
Может ли классический полевой бинокль быть компактным? Да, если это Levenhuk Karma PLUS 8x42! Восьмикратное увеличение позволяет детально разглядеть объекты на значительном расстоянии, широкое поле зрения дает прекрасный обзор, а большие объективы гарантируют хорошую видимость не только днем, но и в сумерках. Вместе с тем, бинокль отличается небольшими размерами, и его удобно брать с собой куда угодно. Водонепроницаемая конструкция дает возможность вести наблюдения даже в плохую погоду. Levenhuk Karma PLUS 8x42 – универсальный бинокль для любых условий!
Главное отличие бинокля Levenhuk Karma PLUS 8x42 от классических полевых моделей – его конструкция. Оптическая схема построена на компактных roof-призмах. Кроме того, в бинокле используется улучшенная оптика – трехэлементные окуляры с полным многослойным просветлением формируют картинку высокого качества. Бинокль Levenhuk Karma PLUS 8x42 дает резкое и контрастное изображение. Благодаря азотному наполнению корпуса линзы не запотевают, и картинка остается четкой даже при повышенной влажности воздуха.
Еще одно достоинство бинокля Levenhuk Karma PLUS 12x32 – его эргономичность. Для удобства наблюдения можно настроить межзрачковое расстояние и диоптрии. Поворотно-выдвижные наглазники позволяют подобрать наиболее комфортное положение бинокля относительно глаз. Светло-серое рельефное покрытие корпуса не скользит в руках.