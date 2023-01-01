Описание

Может ли классический полевой бинокль быть компактным? Да, если это Levenhuk Karma PLUS 8x42! Восьмикратное увеличение позволяет детально разглядеть объекты на значительном расстоянии, широкое поле зрения дает прекрасный обзор, а большие объективы гарантируют хорошую видимость не только днем, но и в сумерках. Вместе с тем, бинокль отличается небольшими размерами, и его удобно брать с собой куда угодно. Водонепроницаемая конструкция дает возможность вести наблюдения даже в плохую погоду. Levenhuk Karma PLUS 8x42 – универсальный бинокль для любых условий!

Главное отличие бинокля Levenhuk Karma PLUS 8x42 от классических полевых моделей – его конструкция. Оптическая схема построена на компактных roof-призмах. Кроме того, в бинокле используется улучшенная оптика – трехэлементные окуляры с полным многослойным просветлением формируют картинку высокого качества. Бинокль Levenhuk Karma PLUS 8x42 дает резкое и контрастное изображение. Благодаря азотному наполнению корпуса линзы не запотевают, и картинка остается четкой даже при повышенной влажности воздуха.

Еще одно достоинство бинокля Levenhuk Karma PLUS 12x32 – его эргономичность. Для удобства наблюдения можно настроить межзрачковое расстояние и диоптрии. Поворотно-выдвижные наглазники позволяют подобрать наиболее комфортное положение бинокля относительно глаз. Светло-серое рельефное покрытие корпуса не скользит в руках.