Описание

Ясная погода или проливной дождь, яркий день или сумерки – бинокль Levenhuk Karma PLUS 10x42 обеспечит хорошую видимость в любых условиях! Качественная просветленная оптика из стекла BaK-4 формирует яркую картинку, большие объективы собирают достаточное количество света для наблюдений при слабом освещении, в надежный корпус защищает прибор от влаги, грязи и пыли. Levenhuk Karma PLUS 10x42 – универсальный бинокль для продвинутых пользователей!

Оптическая схема построена на roof-призмах, поэтому при высоких технических характеристиках бинокль получился достаточно компактным. Улучшенная конструкция окуляров повышает качество изображения. На линзы нанесено полное многослойное просветляющее покрытие, так что потери света внутри корпуса сведены к нулю. Бинокль дает чистую картинку в естественных цветах. Корпус наполнен азотом – при высокой влажности линзы не запотевают, и изображение остается четким.

В конструкции бинокля учтено все для максимально комфортного использования – прибор легко подстроить под особенности его владельца. Межзрачковое расстояние регулируется, есть возможность настройки диоптрий, поворотно-выдвижные наглазники позволяют подобрать оптимальное положение бинокля относительно глаз. Благодаря светло-серому резиновому покрытию бинокль удобно ложится в руки.