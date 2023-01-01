Бинокль Levenhuk Karma PLUS 10x32
Код товара : УТ-00060958
Артикул : 67709
12 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.950
Характеристики
Относительная яркость
10.2
Сумеречный фактор (максимум)
17.9
Расстояние между окулярами
56 - 74 мм
Диаметр линз, мм
32
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
3.2
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
98
Угол поля зрения
5.6°
Описание
С биноклем Levenhuk Karma PLUS 10x32 поход, путешествие или даже обычная прогулка наполнятся новыми впечатлениями! Десятикратного увеличения хватит, чтобы в деталях рассмотреть объекты на значительном расстоянии, а широкий угол обзора позволит охватить взглядом большое пространство. Благодаря улучшенной оптике картинка получается чистой и четкой. Открывайте новые горизонты с биноклем Levenhuk Karma PLUS 10x32!
В конструкции бинокля используются roof-призмы – это позволило сделать бинокль небольшим. Трехэлементные окуляры с многослойным просветлением линз дают изображение высокого качества. Бинокль Levenhuk Karma PLUS 10x32 обеспечивает прекрасную цветопередачу. Корпус наполнен азотом, поэтому линзы не запотевают даже при высокой влажности.
Бинокль можно подстроить под индивидуальные особенности владельца: межзрачковое расстояние меняется, на правом окуляре есть кольцо настройки диоптрий, поворотно-выдвижные наглазники позволяют подобрать оптимальное положение прибора относительно глаз. Эргономичный корпус покрыт светло-серой резиновой оболочкой – бинокль удобно ложится в руки и не выскальзывает.