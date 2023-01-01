Описание

Бинокль Levenhuk Karma BASE 8x42 пригодится человеку, который любит походы и охоту. Оптика дает 8-кратное увеличение и обеспечивает хороший обзор, поэтому бинокль идеально подходит для наблюдений за природой – ландшафтами, птицами, животными. При этом бинокль достаточно легкий, поэтому его удобно носить на себе даже длительное время. Пластиковый корпус прочный и стойкий к перепадам температур.

Оптика – это roof-призмы и линзы с многослойным просветлением. Они сделаны из стекла BK-7 и передают четкую и яркую картинку даже при слабой освещенности. Геометрия предметов не искажается, а цвета выглядят естественными и контрастными. Резкость регулируется при помощи центрального барабана фокусировки. У правого окуляра есть кольцо диоптрийной коррекции – с его помощью можно настроить оптику под особенности зрения. Поворотно-выдвижные наглазники сделаны из резины.

В корпусе есть гнездо для адаптера, с помощью которого бинокль можно устанавливать на штатив.