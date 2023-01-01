Бинокль Levenhuk Karma BASE 8x42
Код товара : УТ-00060956
Артикул : 74164
10 790 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.850
Характеристики
Относительная яркость
27
Диаметр линз, мм
42
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
5.2
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
110
Угол поля зрения
6.3°
Описание
Бинокль Levenhuk Karma BASE 8x42 пригодится человеку, который любит походы и охоту. Оптика дает 8-кратное увеличение и обеспечивает хороший обзор, поэтому бинокль идеально подходит для наблюдений за природой – ландшафтами, птицами, животными. При этом бинокль достаточно легкий, поэтому его удобно носить на себе даже длительное время. Пластиковый корпус прочный и стойкий к перепадам температур.
Оптика – это roof-призмы и линзы с многослойным просветлением. Они сделаны из стекла BK-7 и передают четкую и яркую картинку даже при слабой освещенности. Геометрия предметов не искажается, а цвета выглядят естественными и контрастными. Резкость регулируется при помощи центрального барабана фокусировки. У правого окуляра есть кольцо диоптрийной коррекции – с его помощью можно настроить оптику под особенности зрения. Поворотно-выдвижные наглазники сделаны из резины.
В корпусе есть гнездо для адаптера, с помощью которого бинокль можно устанавливать на штатив.