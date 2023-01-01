Описание

Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x32 предназначен для дневных наблюдений на 10-кратном увеличении. В нем гармонично сочетаются широкое поле зрения, хорошее приближение, высокая четкость изображения и отличная эргономика. Бинокль удобно брать с собой на прогулки и в походы, так как он мало весит и практически не занимает места в рюкзаке. На спортивном стадионе Levenhuk Karma BASE 10x32 поможет внимательно следить за соревнованием, позволив полностью погрузиться в происходящее.

Оптика построена на базе roof-призм и линз с многослойным просветлением. Все оптические элементы сделаны из стекла BK-7. Передаваемая биноклем картинка четкая, контрастная, детализированная. Цвета естественные и яркие. У правого окуляра есть кольцо диоптрийной коррекции, положение поворотно-выдвижных наглазников можно регулировать. Резкость легко настраивается прямо во время наблюдений – простым поворотом центрального барабана фокусировки.

Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x32 – это компактная модель, но его можно устанавливать на штатив. Сам штатив в комплект поставки не входит.