Описание

Levenhuk Halo 13X Plus – цифровой бинокль ночного видения с 400-метровой дальностью обнаружения в полной темноте. Также он оборудован рекордером для фотографирования и видеозаписи и ИК-подсветкой для улучшения видимости во время ночных наблюдений. Прибор не боится засветки, поэтому может использоваться и как обычный бинокль. Станет прекрасным выбором для ночной охоты, разведывания неизвестной местности, охраны лагеря во время многодневного похода.

Дистанция видимости – 400 метров в полной темноте

Оптические элементы бинокля сделаны из стекла с покрытием на основе диоксида кремния, что повышает светопропускание прибора и делает картинку более четкой и контрастной при наблюдениях при слабой освещенности. Ночью прибор показывает черно-белое изображение, днем – полностью цветное. В полной темноте можно ясно видеть область в радиусе до 400 метров, дополнительную помощь при наблюдениях оказывает встроенная ИК-подсветка с 7 уровнями яркости. Благодаря ей прибор можно легко адаптировать под любые условия наблюдений. В дневное время бинокль позволяет фокусироваться на объектах, расположенных на расстоянии от 3 метров и далее.

Встроенный рекордер для записи фото и видео в качестве Full HD

Бинокль дает возможность не только вести визуальные наблюдения, но также делать фотографии и записывать видеоролики. Максимальное разрешение кадра для фото составляет 2048x1536 пикс, качество видео – 1920x1080 пикс (Full HD) на 30 кадрах в секунду. Можно просмотреть отснятый материал прямо на экране прибора и при необходимости перенести нужные снимки и ролики на компьютер при помощи кабеля miniUSB.

До 18 часов непрерывной работы на одном заряде батареек

Эргономичный корпус удобно и надежно ложится в руки, причем кнопки управления сразу же оказываются под пальцами. Работать с биноклем удобно даже «вслепую». Корпус имеет защиту от влаги и пыли. Для питания используются стандартные батарейки, одного заряда которых хватает на период от 5,5 до 18 часов непрерывной работы. Общее время работы прибора зависит от интенсивности использования подсветки. Также ПНВ может работать от внешнего аккумулятора и даже от сети.

Основные особенности:

Цифровое увеличение

Цветная картинка днем, черно-белая ночью

Невидимая ИК-подсветка с регулировкой яркости

Дальность обнаружения в полной темноте – 400 метров

Функция записи фото и видео в качестве Full HD

Питание от батареек, внешнего аккумулятора или сети

Влагозащищенный корпус, возможность установки на штатив

Комплектация: